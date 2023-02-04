Несокрушимые: в Украине вышла книга о войне в женских лицах — чем она тебя поразит

Украинские женщины показывают свою несокрушимость, решительность и отвагу каждый день. Сейчас они и на фронте, и в тылу держат нашу страну на своих плечах, спасая и помогая.

Кто-то стал военной, кто-то — парамедиком, кто-то — волонтером, а кто-то просто остался на своем месте, делая то, что лучше всего получается.

В феврале вышла книга главного редактора издания WoMo Виктории Покатис под названием Несокрушимые. Она рассказывает о сопротивлении 30 украинских женщин в войне с российскими захватчиками. Читай, кто стал героинями книги, почему ее следует прочитать и где найти.

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О книге Несокрушимые

В книге Несокрушимые собрано 30 историй украинских женщин, которые с началом полномасштабного вторжения России активно проявили себя и встали на защиту своих общин.

Это книга о наших современницах — предпринимателях, общественных деятелях, волонтерах, медиках, которые встали над хаосом, чтобы помочь другим.

Интервью с ними сначала было опубликовано на ресурсе WoMo, однако Виктория Покатис решила зафиксировать историю Украины глазами тех, кто ее творит, в книге.

Книга — это война в женских лицах, это пример женского лидерства и несокрушимости. Эти женщины полностью сопротивлялись и будут восстанавливать страну после победы.

Это то, что мы должны запечатлеть в истории, и показать всему миру, почему мы победим, — говорит автор книги.

Героини книги Несокрушимые

Одной из героинь является Екатерина Смирнова — харьковчанка, которая несколько лет назад переехала в Италию. После начала полномасштабной войны она создала благотворительный фонд Buongiorno UA, который обеспечивает украинских военных амуницией, военными приборами, спутниками Starlink, автомобилями, аптечками и гуманитарной помощью.

Также ты познакомишься с историей Насти Тихой — зоо-волонтера, которая вместе со своим мужем спасли из-под обстрелов в Ирпене 19 собак. Фото, на котором девушка ведет собак, а те тянут ее во все стороны, облетело весь мир. И именно этот случай вдохновил на создание проекта Несокрушимые.

Оля Рондяк — художница мирового масштаба, родом из Украины. Хотя она выросла за границей, ее семья всегда сохраняла украинскую идентичность. После 24 февраля художница создала более 50 картин, объединив их в серию Женщины войны. Все работы продаются на аукционе в галерее в США и онлайн, а деньги идут на помощь Украине.

Свои истории также рассказали:

Марта Левченко,

Ольга Руднева,

Лейла Туваклиева,

Виктория Тигипко,

Юлия Никитенко,

Инна Попершнюк,

Алиса Коваленко,

Наталья Емелина,

Регина Кошева,

Ольга Кудиненко,

Ирина Сампан,

Анастасия Леонова,

Оксана Мисюра,

Инга Кордыновская,

Елена Шевченко,

Надежда Омельченко,

Ирина Иванчик,

Юлия Панкова,

Инна Скаржинская,

Виталия Панкул,

Елена Стрижак,

Наталья Мосейчук,

Ксения Дрогонюк,

Ольга Белицкая,

Алена Шевцова.

История Марты Левченко, основательницы фонда Я — будущее Украины

Мы публикуем отрывок из книги Несокрушимые об истории украинской благотворительницы Марты Левченко.

— Мы продолжаем помогать детям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Наша работа с началом войны не изменилась, только добавились новые обстоятельства. Мы помогаем детям не попасть в детские дома, помогаем их мамам становиться успешными, чтобы дети остались с мамой.

Наш шелтер — самый большой шелтер в Украине для мам и детей. Благодаря нашей деятельности более трех тысяч детей не попали в детдомы.

После начала войны под нашу крышу мы приняли детдом, поэтому сейчас в шелтере у нас находятся 56 государственных детей, а вскоре должны приехать дети еще из двух специализированных детдомов — решается вопрос с их транспортировкой.

Фактически в шелтере будет три детдома. Уже усыновлено 118 детей — это оставшиеся без родителей. Младшему ребенку полгода.

В Черновцах мы создали пространство тотальной любви. Кто у нас был, может увидеть, что здесь лучше, чем дома.

Мы совсем не похожи на социальный центр — у нас есть психологическая поддержка, возможность развития для мам и детей.

Пока это наша основная деятельность. Мы принимаем эвакуированных детей, детей с оккупированных территорий с мамами, детей с инвалидностью. Пытаемся вернуть детям детство.

К нам сейчас приезжают седые дети и наша работа сейчас направлена именно на защиту пострадавших от действий России детей. Также мы принимаем их домашних животных — это для нас новое, но эти животные для детей являются домом и мы не можем их не принимать.

Наши сотрудники, у которых аллергия на животных, пьют препараты, чтобы минимизировать последствия аллергии, но мы никого не выгоняем. У нас живут сейчас и кошки, и крысы, и кроли, и собаки.

Находясь в стрессе и страхе, ты начинаешь бежать быстрее

У нас здесь сейчас улей любви, в котором проживают 280 человек, из которых 190 — дети, и 64 человека сотрудников. Уже во время войны мы достроили еще два корпуса и заканчиваем третий, чтобы принимать всех людей, которым это нужно.

В одном из корпусов есть трехэтажное бомбоубежище, в которое дети попадают, съезжая по деревянной горке. Говорят, это их любимое место теперь.

Это действительно классное место — мы сделали его игровым, с разными ходами, чтобы детям было интересно. Потому что когда интересно, то уже не страшно.

Наши сотрудники работают в три смены. Это круглосуточная работа, потому что ты не можешь покинуть ребенка и сказать, что рабочий день закончился. Это работа ночью, уход за детьми на аппаратах с инвалидностью.

Сейчас мы взяли специализированный детский дом, где дети имеют довольно серьезные проблемы со здоровьем. С войной мы впервые обратились за охраной. У нас теперь есть охрана, потому что мы не знаем, чего ждать и как оно будет. Всевозможные варианты могут быть.

При этом мы не финансируемся государством, как и религиозными организациями или политическими партиями. Местный бюджет нас также не может финансировать, потому что мы принимаем людей не только из города. Наше единственное условие принятия в шелтер — хотеть стать лучшей мамой.

Нам помогают люди. Например, бабушка, которая прошла 8 км и принесла десять домашних яиц для детей или Датагруп, которая за два месяца отправила 805 тысяч гривен на помощь детям и продолжает искать партнеров, чтобы помочь еще большему количеству детей.

Покупая электронную или бумажную версию книги Несокрушимые на сайте Yakaboo, ты поддерживаешь детей, которых война лишила семьи.

Часть средств от продаж каждой книги идет на поддержку проекта Наши дети, созданного благотворительным фондом Я — будущее Украины.

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