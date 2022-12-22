Читать, чтобы осознать действительность: книги, написанные во время войны, о которых следует знать — наш обзор

Будь я литературным критиком, то наверняка бы рассказывала о мастерстве написания следующих книг. Впрочем, я просто люблю читать и много думать. Именно эти издания наталкивают на размышления, позволяют постичь события не только этого года или последних восьми лет, но и вообще осознать, почему война с узурпатором и тираном была неизбежной.

Котик, Петушок, Шкафчик — Александр Михед

Сказка для взрослых, которую следует прочесть каждому. В ней есть все, что свойственно сказке: правда, немного выдумки и надежды, финал, которого мы ожидаем, и мораль. Только события совсем не сказочные, а вполне реальные. Впрочем, и братья Гримм в оригинале — это не милые сказки о любви и дружбе. Да и Андерсен с Шарлем Перро не писали сладких, мечтательных произведений, но мы читали и росли на них, правда?

Как сказал сам Александр Михед: “Я хочу, чтобы каждому взрослому ее положили под подушку”. И я таки соглашусь с его пожеланием и надеюсь, что взрослые прочитают и подарят.

Сейчас также смотрят

Это сказка о событиях в Киевской области в Бородянке в феврале – марте 2022 года.

О захваченном оккупантами городе и теперь уже символах нашей украинской несокрушимости: Котике, Петушке и Шафчике.

Выстоявшие, выжившие, несут в себе память, осознанность пережитого и эмоции, которые закипали внутри и взрывались потоками слез, ненависти, благодарности.

72 страницы текста, которые проведут тебя от отрицания до принятия событий. Здесь будет место слезам, улыбкам, ужасу и вере в будущее. Сказка еще не имеет конца в реальной жизни, но автор обещает нам победу. А мы верим, что она будет, потому что как иначе.

И какая же сказка без невероятных иллюстраций. Этой историей вас проведет Женя Полосина — иллюстратор и принтмейкер. По-моему, они в самое сердечко. Кстати, это тоже одно из фирменных и любимых слов Александра Михеда.

Моя рекомендация: почувствуй сердцем эту сказку!

77 дней февраля. Украина между двумя символическими датами российской идеологии войны

Это книга — многоголосие украинских журналисток, общественных деятелей и писателей. Фактически, в твоих руках окажется 224 страницы эссеистики и репортажей первых 77 дней полномасштабной войны России против Украины.

Упорядочила книгу украинская репортер Маричка Паплаускайте. Каждая история — реальный опыт авторов, реальные истории людей, переживших оккупацию и ставших не только свидетелями, но и участниками военных действий. Кто-то остался в Украине, кто-то выехал за границу, преодолев сверхсложный путь.

Среди историй ты найдешь реальные фото и иллюстрации, которые цементируют в сознании события еще сильнее.

Почему стоит читать: опыт, каким бы сложным он не был, надо осмыслить. Эти истории должны жить, чтобы сохранить память о людях и событиях, чтобы передавать правдивость фактов и дальше.

Книга не даст свернуть с пути ценности и уважения того, что делают наши защитники, волонтеры, спасатели, медики и все мы ради победы и жизни. Память, к сожалению, бывает краткосрочной, и, к сожалению, ценность полученного со временем нивелируется. Если мои слова кажутся не слишком убедительными — предисловие Сергея Жадана должно убедить тебя на 100%.

Дикий Запад Восточной Европы — Павел Казарин

Как написано в аннотации, это путевые записки человека, который покинул свой дом, чтобы остаться дома.

Книга вышла до начала полномасштабной войны, но она хороший исторический экскурс, опыт и осмысление последних восьми лет, о которых спрашивают любители “русского мира”: “А где вы были?” Мы не были, мы есть украинцы и продолжаем жить и бороться за независимость Украины.

320 страниц эссеистики о войне. О том, почему империя не знает понятия “национального сознания” и не имеет ее символов, как бы она к этому не стремилась. О том, почему генетический код, который россияне так стремятся себе присвоить, для них недостижим.

Эссеистика Павла Казарина поможет углубиться в исторические события Украины и сравнить их с мировой историей. Это еще один пазл для осознания, почему нужно действовать там, где возникает мысль: “А что здесь говорить?”

О личном опыте выезда из оккупированной части Украины — Крыма, чтобы продолжать говорить правду. Книгу можно и, мне кажется, стоит разбирать на цитаты. Свой экземпляр у меня есть с пожеланием Павла: “Все будет хорошо”.

Если в начале года я думала, что писать отзыв на книгу своего коллеги — это становиться на тонкий лед, то теперь я думаю, что тонкий лед — это бояться и подвергаться страхам.

До полномасштабной войны Павел был журналистом, публицистом, блогером, теле- и радиоведущим, а еще писателем. Сейчас Павел служит в ВСУ, а его книга стала победительницей в конкурсе Книга года BBC в категории Эсеистика. Также он стал обладателем специальной награды Капитулы Премии имени Юрия Шевелева за лучшую украинскую книгу эссеистики 2022 года.

Итак, думаю, стоит с ней ознакомиться, в идеале, прочесть, чтобы понять, почему именно она и сам Павел отмечены самыми высокими наградами!

Последняя моя рекомендация — это книга репортажей Остапа Ярыша This is Америка

Она не об Украине, но почему именно она? Это книга, которая подсвечивает мировоззренческие позиции людей, не живущих в войне, но знающих, что такое беженство, притеснения, свобода слова или её отсутствие.

Она показывает, что именно позволяет людям за границей понять украинцев и поддерживать или наоборот — почему очевидные для нас вещи недостижимые для других.

Книга Остапа Ярыша о беженцах, мигрантах и жизни американцев. О том, как людям удается выживать в сложных условиях катаклизмов — торнадо и ураганов. О том, как граница разделяет семьи и они не могут увидеться из-за бюрократии. О том, как афроамериканцы борются за свое право на собственную жизнь, образование, работу.

Остап описывает настроения людей на выборах и как разделяется общество. Показывает влияние пропаганды: как она работает и как люди борются с ней. Об искажении реальности, что четко прослеживается в репортаже о Ку-клукс-клане.

В общем, мне кажется, это качественные репортажи: безоценочные, но с пониманием мотивации поступков людей. Многое в книге и о страхах: как с ними жить, принимать, преодолевать.

Остап — украинский журналист, который с 2019 года работает и живет в Америке. Его опыт позволяет создать хорошую оптику для понимания ценностей разных людей. Ты можешь найти его публикации в Голосе Америки, а еще он многое освещает о нынешних событиях на своей странице в Facebook.

Ранее в своем эксклюзивном интервью хирург и реабилитолог Данил Сафронов рассказал о дебютной книге и военных буднях.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное.