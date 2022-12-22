Читати, щоб усвідомити дійсність: книги, написані під час війни, про які варто знати — наш огляд

Якби я була літературною критикинею, то певно б розповідала про майстерність написання наступних книг. Утім, я просто люблю читати й багато думати. Саме ці видання наштовхують на роздуми, дають змогу осягнути події не лише цього року чи останніх восьми років, а й назагал усвідомити, чому війна з узурпатором і тираном була неминучою.

Котик, Півник, Шафка — Олександр Михед

Казка для дорослих, яку варто прочитати кожному. У ній є все, чого потребує казка: правда, трохи вигадки та надії, фінал, якого ми очікуємо, і мораль. Тільки події зовсім не казкові, а цілком реальні. Втім, і брати Грім в оригіналі — це не милі казки про кохання і дружбу. Та й Андерсен із Шарлем Перро не писали солодких, мрійливих творів, але ж ми читали й росли на них, правда?

Як сказав сам Олександр Михед: “Я хочу, щоб кожному дорослому її поклали під подушку”. І я таки погоджуся з його побажанням і маю надію, що дорослі прочитають і подарують.

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Це казка про події на Київщині в Бородянці у лютому – березні 2022 року.

Про захоплене окупантами місто та тепер уже символи нашої української Незламності: Котика, Півника та Шафку.

Які вистояли, вижили, несуть у собі пам’ять, усвідомленість пережитого та емоції, які закипали всередині та вибухали потоками сліз, ненависті, вдячності.

72 сторінки тексту, які проведуть тебе від заперечення до прийняття подій. Тут буде місце сльозам, усмішкам, жаху та вірі у майбутнє. Казка, яка ще не має кінця в реальному житті, але автор обіцяє нам перемогу. А ми віримо, що вона буде, бо як інакше.

І яка ж казка без неймовірних ілюстрацій. Цією історією вас проведе Женя Полосіна — ілюстраторка та принтмейкерка. Як на мене, вони в саме серденько. До речі, це теж одне з фірмових та улюблених слів Олександра Михеда.

Моя рекомендація: відчуй серцем цю казку!

77 днів лютого. Україна між двома символічними датами російської ідеології війни

Це книга — багатоголосся українських журналісток, громадських діячок та письменниць. Фактично у твоїх руках опиниться 224 сторінки есеїстики та репортажів перших 77 днів повномасштабної війни Росії проти України.

Упорядкувала книгу українська репортерка Марічка Паплаускайте. Кожна історія — реальний досвід авторок, реальні історії людей, які пережили окупацію і стали не лише свідками, а й учасниками воєнних дій. Хтось залишився в Україні, хтось виїхав за кордон, подолавши надскладний шлях.

Поміж історіями ти знайдеш реальні фото та ілюстрації, які цементують у свідомості події ще сильніше.

Чому варто читати: досвід, хоч би яким він не був складним, потрібно осмислити. Ці історії мають жити, щоб зберегти пам’ять про людей та події, щоб передавати вірогідність фактів і надалі.

Книга не дасть звернути зі шляху цінування та поваги того, що роблять наші захисники, волонтери, рятувальники, медики, та й усі ми заради перемоги й життя. Пам’ять, на жаль, буває короткостроковою, і, на жаль, цінність отриманого з часом нівелюється. Якщо мої слова здаються не надто переконливими — передмова Сергія Жадана має переконати тебе на 100%.

Дикий Захід Східної Європи — Павло Казарін

Як написано в анотації, це подорожні записки людини, яка залишила свій дім, аби залишитися вдома.

Книга вийшла до початку повномасштабної війни, але вона є хорошим історичним екскурсом, досвідом та осмисленням останніх восьми років, про які питають любителі “русского міра”: “А де ви були?” Ми не були, ми є українці й продовжуємо жити та боротися за незалежність України.

320 сторінок есеїв про війну. Про те, чому імперія не знає поняття “національної свідомості” і не має її символів, хоч би як того не прагнула. Про те, чому генетичний код, який росіяни так прагнуть собі присвоїти, для них недосяжний.

Есеї Павла Казаріна допоможуть заглибитися в історичні події України та порівняти зі світовою історією. Це ще один пазл для усвідомлення, чому потрібно діяти там, де виникає думка: “А що тут говорити?”



Про особистий досвід виїзду з окупованої частини України — Криму, щоб продовжувати говорити правду. Книгу можна і, як на мене, варто розбирати на цитати. Свій примірник я маю з побажанням Павла: “Все буде добре”.

Якщо на початку року я думала, що писати відгук на книгу свого колеги — це ставати на тонку кригу, то тепер я думаю, що тонка крига — це чогось боятися і піддаватися страхам.

До повномасштабної війни Павло був журналістом, публіцистом, блогером, теле- і радіоведучим, а ще ж і письменником. Зараз Павло служить у ЗСУ, а його книга стала переможницею у конкурсі Книга року BBC у категорії Есеїстика. Також він став володарем спеціальної нагороди Капітули Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книгу есеїстики 2022 року.

Тож, думаю, варто з нею ознайомитися, в ідеалі — прочитати, щоб зрозуміти, чому саме вона і сам Павло відзначені найвищими нагородами!

Остання моя рекомендація — це книга репортажів Остапа Яриша This is Америка

Вона не про Україну, але чому саме вона? Це книга, яка підсвічує світоглядні позиції людей, які не живуть у війні, але знають, що таке біженство, утиски, свобода слова чи її відсутність.

Вона показує, що саме дозволяє людям за кордоном зрозуміти українців і підтримувати або ж навпаки — чому очевидні для нас речі недосяжні для інших.

Книга Остапа Яриша про біженців, мігрантів та загалом життя американців. Про те, як людям вдається виживати у складних умовах катаклізмів — торнадо та ураганів. Про те, як кордон розділяє родини й вони не можуть побачитися через бюрократію. Про те, як афроамериканці виборюють своє право на власне життя, освіту, роботу.

Остап описує настрої людей під час виборів і як розділяється суспільство. Показує вплив пропаганди: як вона працює і як люди борються з нею. Про викривлення реальності — це чітко прослідковується у репортажі про Ку-клукс-клан.

Загалом, як на мене, це якісні репортажі: безоцінкові, але з розумінням мотивації вчинків людей. Багато в книзі й про страхи: як з ними жити, приймати, переборювати.

Остап — український журналіст, який з 2019 року працює і живе в Америці. Його досвід дає змогу створити гарну оптику для розуміння цінностей різних людей. Ти можеш знайти його публікації у Голосі Америки, а ще він висвітлює багато нинішніх подій на своїй сторінці у Facebook.

Раніше у своєму ексклюзивному інтерв’ю хірург та реабілітолог Данило Сафронов розповів про дебютну книгу та воєнні будні.

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