Замість автора — нейромережа: один із найбільших видавців світу скасував вихід книги

Видавничий гігант Hachette Book Group опинився в центрі гучної дискусії про етику в сучасній літературі. Компанія офіційно призупинила вихід роману жахів Shy Girl авторки Мії Баллард. Причиною стали масові звинувачення читачів у тому, що текст книги значною мірою згенерований штучним інтелектом. Про це розповіли у видані The Guardian.

Читачі проти алгоритмів: як розгортався конфлікт

Книга мала вийти у США під егідою престижного лейбла Orbit цієї весни, а британське видання, що з’явилося у листопаді 2025 року, вже вилучають із продажу. Проблеми для Мії Баллард почалися не в кабінетах редакторів, а в соцмережах. Користувачі Reddit, Goodreads та YouTube влаштували справжнє розслідування, аналізуючи прозу роману.

Критичним моментом стало відео на YouTube під назвою Я майже впевнений, що ця книга — це ШІ, яке за лічені тижні зібрало понад 1,2 млн переглядів. Користувачі зауважили, що стилістика та побудова речень Shy Girl занадто нагадують результати роботи ChatGPT.

Позиція видавництва та захист авторки

У Hachette Book Group заявили, що залишаються вірними захисту оригінального творчого вираження. Після внутрішньої перевірки видавець вирішив видалити назву з усіх онлайн-майданчиків, включно з Amazon.

Сама Мія Баллард категорично заперечує особисте використання нейромереж для написання роману. За її словами, вона стала жертвою обставин:

Авторка найняла знайомого для допомоги над ранньою версією книги, яка готувалася для самвидаву;

Саме цей помічник, за твердженням Баллард, міг використовувати інструменти штучного інтелекту без її відома.

Ця суперечка зруйнувала моє ім’я через те, чого я навіть не робила особисто. Моє психічне здоров’я зараз на межі, — зазначила вона у листі до New York Times.

Чому це прецедент для індустрії

Випадок із Shy Girl підсвітив нову реальність книжкового ринку, де видавці не завжди встигають перевіряти походження рукописів. На фоні скандалу Товариство авторів вже представило спеціальний логотип — маркування для книг, написаних людиною без допомоги ШІ. Ця ініціатива має стати своєрідним знаком якості для читачів, які прагнуть споживати виключно людську творчість.

Показово, що до початку скандалу книга мала непоганий рейтинг на Goodreads (3,51 зірки на основі 5000 оцінок), що свідчить про складність ідентифікації ШІ-контенту на перший погляд.

Випадок із Hachette демонструє, як швидко сучасна аудиторія реагує на порушення етичних норм. Подібні кризи не оминають і український ринок. Варто згадати гучний скандал довкола найбільшого українського книжкового ритейлера Yakaboo.

