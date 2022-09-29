“Жінки, які витрачають гроші чоловіків” — чим обернулось сексистське висловлювання гендиректора Yakaboo

Генерального директора української мережі онлайн-книгарень Yakaboo Івана Богдана відсторонили від посади через його скандальне та сексистське висловлювання.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Читай, що відбулось та хто тепер виконуватиме обов’язки СЕО компанії.

“Жінки, які витрачають гроші чоловіків”

Учора, 28 вересня, відбулась онлайн-зустріч Українська книга: після війни, геть від Москви. На ній Іван Богдан назвав цільову аудиторію своєї книгарні “жінками, які витрачають гроші чоловіків”.

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— Іване, що ти можеш розказати про українського читача як людина, яка збирає велику кількість даних про покупців? — поставив запитання модератор Даниїл Ваховський.

— Я думаю, що розповідати в форматі “45% чоловіків” або “55% жінок” — це нікому не цікаво.

У цілому більше купують жінки, як завжди витрачають кошти, які заробляють чоловіки, — відповів гендиректор Yakaboo.

Після цієї фрази українці в соцмережах почали обурюватись сексистським висловлюванням Богдана та закликали бойкотувати книгарні цієї мережі.

Крім того, люди незадоволені реакцією модератора, який не зупинив спікера та не зробив йому зауваження.

Звільнення з посади

Сьогодні Іван Богдан публічно попросив вибачення за свої слова та заявив, що йде з посади СЕО.

Хочу публічно принести всім свої щирі вибачення. Мій невдалий вислів вчора під час панельної дискусії про портрет сучасного українського читача викликав у соцмережах справедливе обурення, — перепросив він.

Він запевнив, що усвідомлює, що “такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації”. Чоловік шкодує про цей інцидент, але розуміє відповідальність за свої слова та відповідні наслідки.

— Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки.

Ми в компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення — я йду з посади СЕО Yakaboo, — заявив Богдан.

Реакція Yakaboo

Сама компанія Yakaboo також опублікувала допис у Facebook, прокоментувавши скандальне висловлювання гендиректора.

— Ми впевнені, Іван Богдан не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень в питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою.

Але його висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша компанія, наші акціонери, наша команда, — йдеться в дописі мережі.

У компанії зазначили, що ключовою цінністю для Yakaboo є повага до клієнтів, партнерів та співробітників. І це перевіряється діями та рішеннями.

У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією, — пояснили в книгарні.

Відтепер тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла.

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