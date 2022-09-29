“Женщины, которые тратят деньги мужчин” — чем обернулось сексистское высказывание гендиректора Yakaboo

Генерального директора украинской сети онлайн-магазинов Yakaboo Ивана Богдана отстранили от должности из-за его скандального и сексистского высказывания.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Читай, что произошло и кто теперь исполняет обязанности СЕО компании.

“Женщины, которые тратят деньги мужчин”

Вчера, 28 сентября, состоялась онлайн-встреча Українська книга: після війни, геть від Москви. На ней Иван Богдан назвал целевую аудиторию своего книжного магазина “женщинами, которые тратят деньги мужчин”.

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— Иван, что ты можешь рассказать об украинском читателе как человек, который собирает большое количество данных о покупателях? — задал вопрос модератор Даниил Ваховский.

— Я думаю, что рассказывать в формате “45% мужчин” или “55% женщин” — это никому не интересно.

В целом, больше покупают женщины, как всегда тратят средства, зарабатываемые мужчинами, — ответил гендиректор Yakaboo.

После этой фразы украинцы в соцсетях начали возмущаться сексистским высказыванием Богдана и призвали бойкотировать книжные магазины этой сети.

Кроме того, люди недовольны реакцией модератора, который не остановил спикера и не сделал ему замечания.

Уход с должности

Сегодня Иван Богдан публично извинился за свои слова и заявил, что уходит с должности СЕО.

Хочу публично принести всем свои искренние извинения. Мое неудачное высказывание вчера во время панельной дискуссии о портрете современного украинского читателя вызвало в соцсетях справедливое возмущение, — извинился он.

Он заверил, что осознает, что “такие формулировки недопустимы ни в какой форме и при любой ситуации”. Мужчина сожалеет об этом инциденте, но понимает ответственность за свои слова и последствия.

— Никогда так не мыслил и не имею никаких предубеждений в гендерном вопросе. Это важный урок для меня. Я осознаю всю ответственность и понимаю последствия.

Мы в компании приняли непростое, но правильное совместное решение — я ухожу с должности СЕО Yakaboo, — заявил Богдан.

Реакция Yakaboo

Сама компания Yakaboo также опубликовала пост в Facebook, прокомментировав скандальное высказывание гендиректора.

— Мы уверены, Иван Богдан не имел целью никого оскорбить, поскольку никогда не имел предубеждений в вопросах гендера и всегда относился к женщинам с уважением.

Но его высказывание не совместимо с ценностями, культурой и взглядами, которые исповедует наша компания, наши акционеры, наша команда, — говорится в посте сети.

В компании отметили, что ключевой ценностью для Yakaboo является уважение к клиентам, партнерам и сотрудникам. И это проверяется действиями и решениями.

В связи с этим мы приняли единственно возможное решение. Иван Богдан отстранен от управления компанией, — объяснили в книжном магазине.

Теперь временно функции СЕО Yakaboo будет выполнять директор по операционной деятельности Елена Безугла.

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