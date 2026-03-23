Жіночий голос у книжковому бізнесі: хто став фіналісткою PublisHer Excellence Awards

Світова видавнича спільнота готується до вшанування лідерок галузі. Міжнародна ініціатива PublisHer оприлюднила короткий список претенденток на свою престижну нагороду — Excellence Awards 2026. Про це повідомляє галузеве видання Publishing Perspectives.

Ця премія, попри свій молодий вік (заснована лише у 2024 році), вже стала вагомим інструментом для підсилення ролі жінок у книговиданні. Її мета — підсвітити досягнення тих, хто не просто видає книжки, а трансформує індустрію через технологічні прориви, соціальні зміни та розбудову нових інституцій.

Хто увійшов до списку найкращих

Цьогорічний відбір продемонстрував неабиякий інтерес: організатори отримали 102 заявки з 34 країн світу. До фіналу потрапили дев’ять учасниць, які представляють три ключові напрямки:

Видатні досягнення (визнання багаторічного внеску);

Інновації (за впровадження новітніх підходів у видавничі процеси);

Молода лідерка (відзначення перспективних професіоналок, які тільки починають свій великий шлях).

Географія номінанток охоплює майже всі континенти: від Аргентини та Мексики до Нігерії, Малайзії та Італії.

Чому це важливо

Засновниця ініціативи, відома еміратська видавчиня Шейха Бодур Аль Касімі, підкреслила, що цьогорічний шортліст є відображенням стійкості та креативності жінок. За її словами, номінантки не просто працюють у межах галузі, а створюють інклюзивне та стале майбутнє для всього книжкового світу, роблячи його більш доступним.

Номінантки будують інституції, розширюють доступ, зміцнюють екосистеми та забезпечують, щоб видавнича справа залишалася інклюзивною, сталою та перспективною. Ми пишаємося тим, що визнаємо їхні досягнення та поширюємо їхню роботу на світовій арені, — наголосила вона.

Імена трьох переможниць стануть відомі вже у квітні. Урочиста церемонія нагородження традиційно відбудеться на полях Болонського дитячого книжкового ярмарку. Оцінюватиме фіналісток міжнародне журі, до складу якого увійшли провідні експертки у сферах видавничої справи та високих технологій.

