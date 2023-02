Рай для библиофила! Книжные новинки февраля 2023 — подборка самых ожидаемых

Февраль запомнится читателям долгожданными новинками на украинском читательском рынке. Издательство Виват презентует книги, которые станут хорошим помощником и утешением, интересной историей или первой книгой малыша. Читай про топ-7 книг февраля 2023 в нашем материале.

Топ-7 книг февраля 2023 — интересная подборка

Привычка давать пять. Возьмите под контроль собственную жизнь с помощью одного простого обычая, М. Роббинс

Безмерно популярная книга наконец выходит в свет на украинском! Автор рассказывает, как использовать мгновенную самомотивацию и научиться контролировать собственную жизнь. Советы помогут добиваться успехов, а как результат — стать счастливым(-ой).

Держать кулачки за других — это хорошо, но прежде всего поддержите себя.

Книга учит грамотному отношению к жизни, мышлению и собственному поведению, формирует полезные привычки и подходы к жизненным вызовам. Сама же автор является одним из ведущих специалистов в области личностного развития и трансформации.

Ее работы переводят более чем на 36 языков мира, а видео на платформе TED имеют огромный успех. Мэл Роббинс учит вере в себя и как принимать судьбоносные решения.



Ингредиенты. Настоящий состав того, что мы едим и наносим на кожу, Дж. Зайдан

Книга Джорджа Зайдана рассказывает, не съест ли нас то, что мы едим. То есть действительно ли красители и консерванты сокращают нашу жизнь. О вредных и полезных продуктах, сроках годности и даже солнцезащитном креме ты прочтешь в книге.

Химик-ученый предлагает провести собственное исследование: что мы едим, пьем, чем дышим и как самые разные вещества (от кофеина до ГМО) влияют на организм.



Amazon и будущее электронной торговли, Н. Берг, М. Найтс

Amazon — настоящий титан коммерции! Он вырос из обычного книжного ритейлера. На момент создания книги половина продаж Америки была на Amazon. Это одна из самых дорогих компаний в мире, ведь она лидер рынка облачных вычислений и голосовых технологий.

Книга рассказывает о конкурентах и покупателях, какой сервис для них, открывает доступ за кулисы крупнейшей в мире клиентоориентированной компании. Уникальные знания и провокационные факты, которые больше всего стремятся узнать владельцы малого и среднего бизнеса — ты найдешь в книге.

Над книгой работали консультант мощных сетей — таких, как Amazon или Walmart — Натали Берг и специалист использования корпоративных технологий в розничной торговле Мия Найтс.

Гипотеза любви, А. Хейзелвуд

Эта история об Оливии Смит — биологе, мечтающей о докторской степени, а не о романтических отношениях. Но ее лучшая подруга не дает девушке покоя с любовью ни днем, ни ночью. Поэтому Оливия твердо решила найти себе парня, который будет притворяться ее парнем.

Непонятно кого на роль любимого взять нельзя, и поэтому девушка выбирает молодого и горячего профессора биологии. У девушки есть четкий план, и она даже не надеется на понимание со стороны профессора.

Но происходит кое-что интересное: профессор становится на сторону девушки, а она замечает не только то, что он красив. Теория романтики разбивается вдребезги, Оливия понимает: исследование собственного сердца под микроскопом будет сложнее гипотезы любви!

Роман попал в перечень бестселлеров NewYorkTimes и стал лучшим любовным романом на Amazon.

Иллюзия безопасности, Р. Алан

Автор книги Румаан Алам — американский писатель-современник, автор романов-сенсаций, имеющих одобрительные отзывы от The New York Times, The New York Magazine, The New Yorker, The New York Review of Books, Bookforum и New Republic.

Книга рассказывает, как семья запланировала отпуск в глухом уголке Лонг-Айленда. Роскошный арендованный дом в этом райском месте обещал покой, в отличие от шумного Нью-Йорка. Однажды в городе произошел блэкаут — телефоны и интернет не работают.

Что произошло в Нью-Йорке? Станет ли дом, изолированный от цивилизации, безопасным местом для них? И в безопасности ли они друг от друга? А что, если это иллюзия?

“Тю!” — сказал ежик, С. Дерманский

Колючий Тю может только мечтать о путешествиях, сидя на кладочке. Но ведь он так хочет исследовать речушку! Размышления ежика прерывает Михась, который блуждает в поисках капли меда, они начинают дружить. Впоследствии к компании присоединяется белочка Лампочка.

У дружбандитов начинаются приключения, от которых перехватывает дух. Они исследуют пчел, МЕДпункт и чужие дома лесян. Отец Тю — Зизаний Колючий, однажды не возвращается с вылазки.

Ёжик Тю должен узнать, в чем дело и спасти отца. Настоящие приключения только начинаются.

Дорогая Жу, А. Лавренишина

Кроха Жу научит тебя, как любить и находить вдохновение в каждом времени года. Жизнь удивительна, если смотреть на нее так, как это делает очаровательная Жу, и так, как это делают дети, — искренне и восхищенно!

Любознательная Жу будет искать пропавшие запахи, ловить снежинки глазами и нежно гладить землю. Она расскажет о теплых и прохладных, как капли, историях, а главное — научит любить жизнь.

