Рай для бібліофіла! Книжкові новинки лютого 2023 — добірка найочікуваніших

Лютий запам’ятається читачам довгоочікуваними новинками на українському читацькому ринку. Видавництво Віват презентує нові книжки, які стануть добрим помічником та розрадою, цікавою історією чи першою книгою маляти. Читай про топ-7 книжок лютого 2023 у нашому матеріалі.

Топ-7 книжок лютого 2023 — цікава добірка

Звичка давати п’ять. Візьміть під контроль власне життя за допомогою одного простого звичаю, М. Роббінс

Надзвичайно популярна книжка нарешті виходить у світ українською! Авторка розповідає, як використовувати миттєву самомотивацію і навчитися контролювати власне життя. Поради допоможуть досягати успіхів, а як наслідок — стати щасливим(-ою).

Тримати кулачки за інших — це добре, але найперше підтримайте себе.

Книга навчає грамотного ставлення до життя, мислення і власної поведінки, формує корисні звички та підходи до життєвих викликів. Сама ж авторка є однією з провідних фахівчинь у галузі особистісного розвитку та трансформації.

Зараз також дивляться

Її роботи перекладають понад 36 мовами світу, а відео на платформі TED мають шалений успіх. Мел Роббінс навчає віри в себе та як ухвалювати доленосні рішення.

Інгредієнти. Справжній склад того, що ми їмо й наносимо на шкіру, Дж. Зайдан

Книга Джорджа Зайдана розповідає, чи не з’їсть нас те, що їмо ми. Тобто чи справді барвники та консерванти скорочують наше життя. Про шкідливі й корисні продукти, терміни придатності та навіть сонцезахисний крем ти прочитаєш у книзі.

Хімік-науковець пропонує провести власне дослідження: що ми їмо, п’ємо, чим дихаємо і як найрізноманітніші речовини (від кофеїну до ГМО) впливають на організм.

Amazon і майбутнє електронної торгівлі, Н. Берґ, М. Найтс

Amazon — справжній титан комерції! Він виріс зі звичайного книжкового ритейлера. На час створення книги половина продажів Америки була на Amazon. Це одна з найдорожчих компаній у світі, адже вона є лідером ринку хмарних обчислень і голосових технологій.

Книга розповідає про конкурентів і покупців, який сервіс для них, відкриває доступ за лаштунки найбільшої у світі клієнтоорієнтованої компанії. Унікальні знання та провокативні факти, яких понад усе прагнуть дізнатися власники малого і середнього бізнесу, ти знайдеш у книзі.

Над книгою працювали консультантка потужних мереж — таких як Amazon чи Walmart — Наталі Берґ і спеціалістка використання корпоративних технологій у роздрібній торгівлі Мія Найтс.

Гіпотеза кохання, А. Гейзелвуд

Ця історія про Олівію Сміт — біологиню, яка мріє про докторський ступінь, а не про романтичні стосунки. Та її найкраща подруга не дає дівчині спокою з коханням ні вдень, ні вночі. Тому Олівія твердо вирішила знайти собі хлопця, який вдаватиме любчика.

Аби кого на роль коханого взяти не можна, і тому дівчина обирає молодого і гарячого професора біології. Дівчина має чіткий план і навіть не сподівається на розуміння з боку професора.

Але стається дещо цікаве: професор стає на бік дівчини, а вона помічає не лише те, що він гарний. Теорія романтики розбивається на друзки, Олівія розуміє: дослідження власного серця під мікроскопом буде складнішим за гіпотезу кохання!

Роман потрапив у перелік бестселерів NewYorkTimes та став найкращим любовним романом на Amazon.

Ілюзія безпеки, Р. Алан

Автор книги Румаан Алам — американський письменник-сучасник, автор романів-сенсацій, які мають схвальні відгуки від The New York Times, New York Magazine, The New Yorker, The New York Review of Books, Bookforum і New Republic.

Книга розповідає, як родина запланувала відпустку в глухому куточку Лонг-Айленду. Розкішний орендований будинок у цьому райському місці обіцяв спокій, на відміну від шумного Нью-Йорка.

Одного дня в місті стався блекаут — телефони та інтернет не працюють.

Що сталося в Нью-Йорку? Чи стане будинок, ізольований від цивілізації, безпечним місцем для них? І чи в безпеці вони одне від одного? А що як це ілюзія?

“Тю!” — сказав їжачок, С. Дерманський

Колючий Тю може тільки мріяти про мандри, сидячи на кладочці. Але ж він так хоче дослідити річечку! Роздуми їжачка перериває Михась, який блукає в пошуках краплини меду, вони починають дружити. Згодом до компанії приєднується білочка Лампочка.

У дружбандитів починаються пригоди, від яких перехоплює дух. Вони досліджують бджіл, МЕДпункт і чужі оселі лісян. Батько Тю — Зизаній Колючий, одного разу не повертається з вилазки.

Їжачок Тю має дізнатися, в чому справа, і врятувати батька. Справжні пригоди лише розпочинаються.

Люба Жу, А. Лавренішина

Крихітка Жу навчить тебе, як любити і знаходити натхнення в кожній порі року. Життя напрочуд дивовижне, якщо дивитися на нього так, як це робить чарівна Жу, і так, як це роблять діти, — щиро й захоплено!

Допитлива Жу шукатиме зниклі запахи, ловитиме сніжинки очима та ніжно гладитиме землю. Вона розповість про теплі і прохолодні, як краплі, історії, а головне — навчить любити життя.

Раніше ми розповідали про книги, написані під час війни, про які варто знати.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: Віват