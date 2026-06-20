У Лондоні на аукціон виставили унікальний примірник роману Бронте з друкарськими помилками

Рідкісний примірник першого видання культового роману Емілі Бронте Буремний перевал, який містить численні орфографічні та друкарські помилки, виставили на відкриті торги вперше за останні 118 років.

Про це, як зазначає AP, повідомив відомий міжнародний аукціонний дім Christie’s.

Цей унікальний лот з’явився у публічному просторі в той момент, коли трагічна історія кохання Кеті та Гіткліффа переживає новий сплесок популярності у світі завдяки черговій голлівудській кіноадаптації.

У Лондоні виставили на торги перше видання Буремного перевалу Емілі Бронте

Організатори торгів підкреслюють, що це перший випадок з 1908 року, коли на аукціон потрапила книга в оригінальній тканинній палітурці від видавця.

Усього у 1847 році було надруковано лише близько 250 копій першого тиражу, а цей конкретний екземпляр зберігався у приватній бібліотеці майже одразу після свого виходу у світ.

Фахівець Christie’s із рідкісних книг та манускриптів Марк Вілтшир пояснив винятковість лоту:

Переважна більшість копій, що збереглися до наших днів, була переплетена наново для колекціонерів або бібліотек, а це означає, що зразки в оригінальній тканинній обкладинці зараз є надзвичайно дефіцитними.

Раритетний роман продається єдиним комплектом разом із копією твору іншої сестри Бронте, Енн, під назвою Агнес Грей.

Під час фінальних торгів, які відбудуться 30 червня 2026 року в Лондоні, фінальна вартість лоту складе від 400 000 до 600 000 фунтів стерлінгів (приблизно від 540 000 до 800 000 доларів США).

Обидві книги були випущені під чоловічими псевдонімами, які сестри змушені були взяти для подолання тогочасних гендерних упереджень у видавничій справі: Елліс Белл для Емілі та Ектон Белл для Енн.

Буремний перевал готували до друку поспіхом на тлі шаленого комерційного успіху роману Шарлотти Бронте Джейн Ейр, через що перше видання стало сумнозвісним через велику кількість типографських помилок, включаючи, як зауважив Вілтшир, періодичне неправильне написання самого слова heights (перевал/висоти) у тексті.

Сучасний інтерес до класичного готичного твору підігріла нова екранізація режисерки Емеральд Феннелл, де головні ролі Кеті та Гіткліффа виконали зірки світового кіно Марго Роббі та Джейкоб Елорді.

Цікаво, що у часи своєї першої публікації у XIX столітті книга шокувала тогочасних критиків, а один із рецензентів у 1848 році навіть публічно засудив її за вульгарну порочність та неприродні жахи.

Проте за минулі десятиліття статус твору кардинально змінився. За словами Марка Вілтшира, роман вийшов за межі суто літератури і став справжнім культурним орієнтиром, надихнувши багатьох митців, режисерів та музикантів.

Він залишається роботою, до якої митці повертаються знову і знову через її емоційну силу, атмосферу та психологічну інтенсивність, що гарантує їй місце не лише в історії літератури, але й у ширшій культурній уяві,

— підсумував експерт Christie’s.

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