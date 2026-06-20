Стиль життя

У Лондоні на аукціон виставили унікальний примірник роману Бронте з друкарськими помилками

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 20 Червня 2026, 09:00 3 хв.
буремний перевал книга
Фото Pexels

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