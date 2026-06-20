В Лондоне на аукцион выставили уникальный экземпляр романа Бронте с опечатками

Редкий экземпляр первого издания культового романа Эмили Бронте Грозовой перевал, содержащий многочисленные орфографические и опечатки, выставили на открытые торги впервые за последние 118 лет.

Об этом, как отмечает AP, сообщил известный международный аукционный дом Christie’s.

Этот уникальный лот появился в публичном пространстве, когда трагическая история любви Кэти и Гитклиффа переживает новый всплеск популярности в мире благодаря очередной голливудской киноадаптации.

В Лондоне выставили на торги первое издание Грозового перевала Эмили Бронте

Организаторы торгов подчеркивают, что это первый случай с 1908 года, когда на аукцион попала книга в оригинальном тканевом переплете от издателя.

Всего в 1847 году было опубликовано только около 250 копий первого тиража, а этот конкретный экземпляр хранился в частной библиотеке почти сразу после своего выхода в свет.

Специалист Christie’s по редким книгам и манускриптам Марк Уилтшир объяснил исключительность лота:

Подавляющее большинство копий, сохранившихся до наших дней, были переплетены заново для коллекционеров или библиотек, а это означает, что образцы в оригинальной тканевой обложке сейчас чрезвычайно дефицитны.

Раритетный роман продается единственным комплектом вместе с копией произведения другой сестры Бронте, Энн, под названием Агнес Грей.

В ходе финальных торгов, которые состоятся 30 июня 2026 года в Лондоне, финальная стоимость лота составит от 400 000 до 600 000 фунтов стерлингов (приблизительно от 540 000 до 800 000 долларов США).

Обе книги были выпущены под мужскими псевдонимами, которые сестры вынуждены были взять для преодоления гендерных предубеждений того времени в издательском деле: Эллис Белл для Эмили и Эктон Белл для Энн.

Грозовой перевал готовили к печати наспех на фоне безумного коммерческого успеха романа Шарлотты Бронте Джейн Эйр, из-за чего первое издание стало печально известным из-за большого количества типографских ошибок, включая, как заметил Уилтшир, периодическое неправильное написание самого слова heights (перевал/высоты).

Современный интерес к классическому готическому произведению подогрела новая экранизация режиссера Эмеральд Феннелл, где главные роли Кэти и Гитклиффа исполнили звезды мирового кино Марго Робби и Джейкоб Элорди.

Интересно, что во времена своей первой публикации в XIX веке книга шокировала тогдашних критиков, а один из рецензентов в 1848 году даже публично осудил ее за пошлость и неестественные ужасы.

Однако за прошедшие десятилетия статус произведения кардинально изменился. По словам Марка Уилтшира, роман вышел за рамки чисто литературы и стал настоящим культурным ориентиром, вдохновив многих художников, режиссеров и музыкантов.

Он остается работой, к которой художники возвращаются снова и снова из-за ее эмоциональной силы, атмосферы и психологической интенсивности, что гарантирует ей место не только в истории литературы, но и в более широком культурном воображении,

— подытожил эксперт Christie’s.

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