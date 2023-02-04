Незламні: в Україні вийшла книга про війну в жіночих обличчях — чим вона тебе вразить

Українські жінки показують свою незламність, рішучість та відвагу щодня. Нині вони й на фронті, і в тилу тримають нашу країну на власних плечах, рятуючи та допомагаючи.

Хтось став військовою, хтось — парамедикинею, хтось — волонтеркою, а хтось просто залишився на своєму місці, роблячи те, що найкраще виходить.

У лютому вийшла книжка головної редакторки видання WoMo Вікторії Покатіс під назвою Незламні. Вона розповідає про спротив 30 українських жінок у війні з російськими загарбниками. Читай, хто став героїнями книги, чому її варто прочитати та де знайти.

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Про книгу Незламні

У книзі Незламні зібрано 30 історій українських жінок, які з початком повномасштабного вторгнення Росії активно проявили себе і стали на захист своїх громад.

Це книжка про наших сучасниць — підприємиць, громадських діячок, волонтерок, медиків, які постали над хаосом, щоб допомогти іншим.

Інтерв’ю з ними спершу було опубліковано на ресурсі WoMo, однак Вікторія Покатіс вирішила зафіксувати історію України очима тих, хто її творить, у книзі.

Книжка — це війна у жіночих обличчях, це приклад жіночого лідерства та незламності. Ці жінки повністю віддали себе спротиву та відновлюватимуть країну після перемоги.

Це те, що ми маємо закарбувати в історії, та показати всьому світу, чому ми переможемо, — каже авторка книги.

Героїні книги Незламні

Однією з героїнь є Катерина Смірнова — харків’янка, яка кілька років тому переїхала до Італії. Після початку повномасштабної війни вона створила благодійний фонд Buongiorno UA, який забезпечує українських військових амуніцією, військовими приладами, супутниками Starlink, автівками, аптечками та гуманітарною допомогою.

Також ти познайомишся з історією Насті Тихої — зоо-волонтерки, яка разом зі своїм чоловіком врятували з-під обстрілів в Ірпені 19 собак. Фото, на якому дівчина веде собак, а ті тягнуть її в усі боки, облетіло весь світ. І саме цей випадок надихнув на створення проекту Незламні.

Оля Рондяк — мисткиня світового масштабу, родом з України. Хоч вона виросла за кордоном, її родина завжди берегла українську ідентичність. Після 24 лютого художниця створила понад 50 картин, об’єднавши їх у серію Жінки війни. Усі роботи продають на аукціоні в галереї в США та онлайн, а гроші йдуть на допомогу Україні.

Свої історії також розповіли:

Марта Левченко,

Ольга Руднєва,

Лейла Туваклієва,

Вікторія Тігіпко,

Юлія Микитенко,

Інна Попершнюк,

Аліса Коваленко,

Наталія Ємеліна,

Регіна Кошова,

Ольга Кудіненко,

Ірина Сампан,

Анастасія Леонова,

Оксана Місюра,

Інга Кординовська,

Олена Шевченко,

Надія Омельченко,

Юлія Панкова,

Ірина Іванчик,

Інна Скаржинська,

Віталія Панкул,

Олена Стрижак,

Наталія Мосейчук,

Ксенія Драганюк,

Ольга Белицька,

Альона Шевцова.

Історія Марти Левченко, засновниці фонду Я — майбутнє України

Ми публікуємо уривок з книги Незламні про історію української благодійниці Марти Левченко.

— Ми продовжуємо допомагати дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Наша робота із початком війни не змінилася, тільки додалися нові обставини. Ми допомагаємо дітям не потрапити до дитячих будинків, допомагаємо їхнім мамам ставати успішними, щоб діти залишились із мамою.

Наш шелтер — найбільший шелтер в Україні для мам і дітей. Завдяки нашій діяльності понад три тисячі дітей не потрапили до дитбудинків.

Після початку війни під наш дах ми прийняли дитбудинок, тож зараз у шелтері у нас перебувають 56 державних дітей, а невдовзі мають приїхати діти ще з двох спеціалізованих дитбудинків — вирішується питання з їхнім транспортуванням.

Фактично у шелтері буде три дитбудинки. Уже усиновлено 118 дітей — це ті, хто залишились без батьків. Найменшій дитинці півроку.

У Чернівцях ми створили простір тотальної любові. Хто в нас був, може побачити, що тут краще, ніж вдома. Ми зовсім не схожі на соціальний центр — у нас є психологічна підтримка, можливість розвитку для мам і дітей.

Наразі це наша основна діяльність. Ми приймаємо евакуйованих дітей, дітей з окупованих територій з мамами, дітей з інвалідністю. Намагаємося повернути дітям дитинство.

До нас зараз приїжджають сиві діти і наша робота зараз спрямована саме на захист дітей, які постраждали від дій Росії. Також ми приймаємо їх домашніх тварин — це для нас нове, але ці тварини для дітей є домівкою і ми не можемо їх не приймати.

Наші співробітники, в яких алергія на тварин, п’ють препарати, аби мінімізувати наслідки алергії, але ми нікого не виганяємо. У нас живуть зараз і коти, і щури, і кролі, і собаки.

Перебуваючи у стресі та страху, ти починаєш бігти швидше

У нас тут зараз вулик любові, в якому проживають 280 людей, з яких 190 — діти, і 64 людини співробітників. Вже під час війни ми добудували ще два корпуси та закінчуємо третій, аби мати змогу приймати всіх людей, яким це потрібно.

В одному з корпусів є триповерхове бомбосховище, в яке діти потрапляють, з’їжджаючи по дерев’яній гірці. Кажуть, то їх улюблене місце тепер.

Це насправді класне місце — ми зробили його ігровим, з різними ходами, аби дітям було цікаво. Бо коли цікаво, то вже не страшно.

Наші співробітники працюють у три зміни. Це цілодобова робота, бо ти не можеш залишити дитину і сказати, що робочий день закінчився. Це робота вночі, догляд за дітьми, які на апаратах, з інвалідністю.

Зараз ми взяли спеціалізований дитячий будинок, де діти мають досить серйозні проблеми зі здоров’ям. З війною ми вперше звернулись за охороною. У нас тепер є охорона тому, що ми не знаємо, чого чекати і як воно буде. Всілякі варіанти можуть бути.

При цьому ми не фінансуємося державою зовсім, як і релігійними організаціями чи політичними партіями. Місцевий бюджет нас також не може фінансувати, бо ми приймаємо людей не тільки з міста. Наша єдина умова прийняття у шелтер — хотіти стати кращою мамою.

Нам допомагають люди. Наприклад, бабуся, яка пройшла 8 км і принесла десять домашніх яєць для дітей чи Датагруп, яка за два місяці відправила 805 тисяч гривень на допомогу дітям, і продовжує шукати партнерів, щоб допомогти ще більшій кількості дітей.

Купуючи електронну чи паперову версію книжки Незламні на сайті Yakaboo, ти підтримуєш дітей, яких війна позбавила родини.

Частина коштів від продажу кожної книги йде на підтримку проекту Наші діти, створеного благодійним фондом Я – майбутнє України.

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