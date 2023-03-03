“Сколько боли мы видим — и это все пропускаем через себя”: история врача эвакуационного отдела

Война закалила украинскую нацию сполна: кто теперь может считать, что наши женщины — слабый пол? Ведь женщины наравне с мужчинами защищают нашу землю от оккупантов ценой собственной жизни.

Украинки на войне — это не удивительное, а реалии нашей страны. Одна из таких женщин — хрупкая Лилия, вывозящая раненых военных из-под российских обстрелов.

Она оставила спокойную жизнь позади — теперь ее рутина состоит из риска, выездов на передовую и спасения жизней собратьев. Ее историю пересказываем дальше.

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Помогала с первого дня вторжения

Имея настойчивую натуру, девушка получила целых три медицинских специальности. Также параллельно она заканчивала военную кафедру, и ее навыки годились для работы на поле боя.

С 24 февраля девушка совместно с единомышленниками организовала в Киеве пункт приема раненых бойцов. Со временем переехала в Тернопольскую область — там тоже не смогла сидеть сложа руки, и отправилась в волонтерство. Но через некоторое время не выдержала и вернулась в Киев: хотела попасть в медицинское подразделение.

Я понимала, что мои знания по медицине необходимы там, где продолжаются боевые действия, — рассказывает Лилия.

Уверенности добавляла военная кафедра за плечами.

— Итак, не раздумывая, вернулась в Киев и пошла в госпитальеры. А уже в июне подписала контракт с ВСУ и усилила одну из боевых бригад в Донецкой области, — делится она.

Будни медика на фронте: не осталось целого места на автомобиле

В настоящее время она проходит службу в одной из егерских бригад. Врач эвакуационного отделения находится недалеко от Донецких рубежей.

Девушка делится, что поначалу ей было физически тяжело: нагрузку нельзя было назвать женской. Также влияли и отсутствие полноценного сна и нормального отдыха.

Особенно тяжело, когда на фронте ухудшалась ситуация и постоянно продолжались враждебные попытки штурма, — говорит медик.

Вместе с Лилией на задание выезжают водитель и фельдшер. Лилия говорит, что каждый такой выезд оставил на машине следы.

За один день таких опасных вызовов может быть десяток или даже больше, потому что все зависит от ситуации на фронте.

— Был случай, когда россияне делали штурмовые действия. Мы ждали, когда закончится их обстрел, чтобы добраться до стабилизационного пункта. Сначала должны были забрать одного раненого, но через четыре часа обстрела их стало в разы больше. Слава Богу, ребята отбили атаку и мы смогли до них доехать.

В тот день мы вывезли около 40 раненых.

Самым трудным в работе она считает момент осмотра погибших бойцов. Ведь каждый такой случай режет по живому. А врачам нужно определить причину гибели и это — эмоционально даже для военного медика.

— Многие считают, что врачи видели почти все, а потому чёрствые и без эмоций. Это неправда!

Девушка отмечает: многим трудно даже представить, с чем приходится сталкиваться каждый день военным фельдшерам и медикам.

Сколько боли мы видим. И это все пропускаем через себя. На этой войне мы лишились многих друзей, боевых собратьев. Но от этого наша мотивация победить оккупантов только укрепляется, — убеждает Лилия.

К тому же, опасности на фронте для медиков добавляет и несоответствие их амуниции. Скажем, необходимый бронежилет может весить семь килограммов — с такой массой на теле очень тяжело быть мобильным и быстрым. Но помочь нашим врачам на передовой может каждый: читай, как приобщиться к сбору средств на сверхлегкие бронежилеты для военных медиков.

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