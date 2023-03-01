Сколько весит амуниция медика на фронте и как могут помочь сверхлегкие плиты — парамедик о необходимом снаряжении

Медики на фронте ежедневно спасают сотни раненых бойцов. Они постоянно в движении, так же как и бойцы носят амуницию. Один стандартный бронежилет весит около 7 кг, может даже больше. Их нужно носить, чтобы защищать жизнь, особенно на передовой.

Есть также бронеплиты, которые также спасают жизнь, но весят 2 кг. Разница между ними очень ощутима, и это важно для парамедиков.

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Парамедик Ирина Токарчук рассказала Вадиму Карпьяку, сколько весит защитная амуниция, а также объяснила, почему легкие плиты для бронежилетов действительно помогут в работе.

Она подчеркнула, что бронежилет редко может весить 7 кг, обычно их вес больше.

— Работать в бронеплитах, которые весят даже больше 5 кг, это уже сложно. Надо двигаться, а не просто стоять или сидеть на месте. Поднимать раненых, переворачивать, носить на носилках. Если в окопе, то может мешать ограниченное пространство.

Сколько весит амуниция парамедика на дежурстве

Ирина рассказала, что носит боевой медик на дежурстве и какой приблизительный вес имеет снаряжение:

РПС (поясная сумка с необходимыми вещами — ред.) — в зависимости от содержания, может весить 3-5 кг;

бронежилет — только плиты могут весить 7 кг, а кроме них на бронежилете медики носят фонарики, ножницы, аптечку (1-1,5 кг);

шлем — может весить от 3 кг;

оружие — от 3,5 кг;

рюкзак медика весит больше всего — минимум 10 кг.

В общем, медики могут носить амуницию весом 26-31 кг. Если снизить вес на 5 кг с помощью сверхлегких бронеплит, передвигаться станет гораздо легче.

О курсах по тактической медицине

— Термин парамедик не официальный в армии. Это большее наше слово, которое мы используем, чтобы называть людей, не имеющих медицинского образования, но занимающихся оказанием помощи раненым на поле боя.

Чтобы работать парамедиком на войне, не нужно иметь медицинское образование. Надо пройти несколько качественных курсов по тактической медицине и постоянно развиваться, — объясняет Ирина.

Она отмечает, что нужно проходить курсы по протоколу ТССС (Tactical Combat Casualty Care).

Чтобы убедиться, действительно ли инструктор по тактической медицине понимает это дело, нужно спросить у него несколько вопросов по этому протоколу.

Ирина говорит, что бойцы тоже проходят курсы по тактической медицине. Однако не всегда все получают качественные знания. Если есть время и возможность в подразделении Ирины снова проводят обучение для бойцов.

По ее словам, минимальный курс тактической медицины нельзя втиснуть в один день. Даже базовые учения для бойцов, а не профессиональных парамедиков, должны проходить несколько дней, потому что материала очень много. Нельзя выбрасывать из протокола какую-либо часть.

Ранее мы боевой медик Елена Шарговская в своем интервью рассказала о вызовах работы на передовой.

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Фото: Facebook