Скільки важить амуніція медика на фронті та як можуть допомогти надлегкі плити — парамедикиня про необхідне спорядження

Медики на фронті щодня рятують сотні поранених бійців. Вони постійно у русі, так само як і бійці носять амуніцію. Один стандартний бронежилет важить близько 7 кг, може навіть і більше. Їх потрібно носити, щоб захищати життя, особливо на передовій.

Існують також бронеплити, які рятують життя, але важать 2 кг. Різниця між ними дуже відчутна, і це важливо для парамедикинь.

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Парамедикиня Ірина Токарчук розповіла Вадиму Карп’яку, скільки важить захисна амуніція, а також пояснила, чому легкі плити для бронежилетів дійсно допоможуть у роботі.

Вона наголосила, що бронежилет рідко може важити 7 кг, зазвичай їхня вага більша.

— Працювати в бронеплитах, які важать навіть більш як 5 кг, це вже складно. Потрібно рухатися, а не просто стояти чи сидіти на місці. Підіймати поранених, перевертати, носити на ношах. Якщо в окопі, то може заважати обмежений простір тощо.

Скільки важить амуніція парамедика на чергуванні

Ірина розповіла, що носить бойовий медик на чергуванні та яку приблизну вагу має спорядження:

РПС (поясна сумка з необхідними речами — ред.) — залежно від вмісту, може важити 3-5 кг;

бронежилет — лише плити можуть важити 7 кг, а крім них на бронежилеті медики носять ліхтарики, ножиці, аптечку (1-1,5 кг);

шолом — може важити від 3 кг;

зброя — від 3,5 кг;

рюкзак медика важить найбільше — мінімум 10 кг.

Загалом медики можуть носити амуніцію вагою 26-31 кг. Якщо зменшити вагу на 5 кг за допомогою надлегких бронеплит, пересуватися стане набагато легше.

Про курси з тактичної медицини

— Термін парамедик не є офіційним в армії. Це більше наше слово, яке ми використовуємо, щоб називати людей, які не мають медичної освіти, але займаються наданням допомоги пораненим на полі бою.

Щоб працювати парамедиком на війні, не потрібно мати медичну освіту. Треба пройти кілька якісних курсів з тактичної медицини і постійно розвиватися, — пояснює Ірина.

Вона зауважує, що треба проходити курси за протоколом ТССС (Tactical Combat Casualty Care).

Щоб переконатися, чи дійсно інструктор з тактичної медицини розуміється у цій справі, треба запитати в нього кілька питань по цьому протоколу.

Ірина каже, що бійці теж проходять курси з тактичної медицини. Проте не завжди всі отримують якісні знання. Якщо є час і можливість у підрозділі Ірини наново проводять навчання для бійців.

За її словами, мінімальний курс тактичної медицини не можна втиснути в один день. Навіть базові навчання для бійців, а не професійних парамедиків, мають проходити кілька днів, бо матеріалу дуже багато. Не можна викидати з протоколу якусь частину.

Раніше ми бойова медикиня Олена Шарговська у своєму інтерв’ю розповіла про виклики роботи на передовій.

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Фото: Facebook