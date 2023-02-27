Подарунок за добру справу! Як виграти книгу за донат на надлегкі бронежилети для медикинь

В Українській армії стає дедалі більше жінок, їхньому бойовому духу, силі, хоробрості позаздрила б сама Афіна. Але наші жінки на передовій стають не тільки найстрашнішим кошмаром для ворога, а і янголами життя для наших захисників. Тисячі українських медикинь на фронті ризикують своїм життям, щоб врятувати поранених бійців.

Найважливіше для медика на фронті — рюкзак з усім необхідним медичним оснащенням: турнікети, перев’язки, ліки тощо. Такий рюкзак часто може важити до десяти кілограмів, а то й більше. Крім цього, наші медикині обов’язково мають носити бронежилети. Адже медики на фронті — одна з цілей ворога, бо вони зберігають життя нашим військовим.

Редакція сайту Вікна хоче допомогти нашим рятівницям на фронті. Вікна разом з Жіночим ветеранським рухом проводять збір на 50 надлегких бронежилетів для бойових медикинь. А також разом з видавництвом Vivat проводить розіграш книг про війну. Ти можеш зробити добру справу — задонатити на бронежилети — та автоматично взяти участь у розіграші книг. Ми розповімо, як це зробити та про книги, які розігрують.

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Як взяти участь у розіграші книг

Щоб виграти книгу про війну від видавництва Vivat, треба долучитися до збору на надлегкі бронежилети для медикинь. Зробити добру справу дуже просто:

Задонать будь-яку суму за посиланням . Вкажи своє ПІБ та контактний номер в коментарі до платежу. Ти автоматично береш участь у розіграші книги від видавництва Vivat. Трьох переможців буде оголошено 10 березня у Telegram Вікна-новини .

Наша мета — зібрати 2 000 000 грн на 50 надлегких бронежилетів для медикинь. Українці не раз доводили, що для нас немає нічого неможливого! Зможемо ще раз?

Які книги розігруємо

За донат на надлегкі бронежилети для медикинь, можна виграти одну з трьох книг про війну: Зброя перемоги (Михайло Жирохов), Відбій повітряної тривоги (Олександр Грехов, Анастасія Нікуліна) та Дикий Захід Східної Європи (Павло Казарін).

Зброя перемоги (Михайло Жирохов)

Це найповніший довідник з озброєння та військової техніки, що застосовують ЗСУ на передовій. У цій книзі ти знайдеш яскраві фотографії та докладний опис бойових характеристик найрізноманітніших видів зброї вітчизняного і світового зразка. Крім цього, книга містить цікаві розповіді наших бійців, які цю зброю застосовують.

Ти знатимеш різницю між різними видами пістолетів та автоматів, дізнаєшся про відмінності між засобами ППО та гарматами й мінометами різного калібру. А також дізнаєшся про особливості того самого ракетного комплексу Нептун, що потопив Москву.

Відбій повітряної тривоги (Олександр Грехов, Анастасія Нікуліна)

Після цих трьох слів усіх українців огортає хвиля спокою, а вдячність нашим ЗСУ зростає у тисячі разів.

Відбій повітряної тривоги — це артщоденник перших місяців повномасштабного вторгнення Росії.

У книзі ти знайдеш ілюстрації та тексти про спільний біль, радість, подвиги та вчинки, суперечки та меми. Книжка видана двома мовами: українською та англійською. Її можна подарувати людям за кордоном, щоб вони мали більше уявлення про нашу боротьбу та життя під час війни.

Дикий Захід Східної Європи (Павло Казарін)

У цій книзі зібрані подорожні записки людини, яка залишила свій дім, щоб залишитися вдома. Павло Казарін з Криму — це може пояснити такий заплутаний вислів. Від початку повномасштабного вторгнення він боронить Україну на фронті.

Книга — авторська хронологія новітньої української історії. У ній автор намагається підсумувати все, що нас змінило, і все, що лишилося незмінним. Це спроба систематизувати все, про що ми сперечаємося, і все, про що встигли домовитися.

Ця книжка народжена окупацією та війною. А тому продовження в неї не буде. Принаймні саме на це сподівається автор.

Нещодавно був рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей рік змінився весь світ, а насамперед – українці. У спецпроекті Вікон, як нас з тобою змінив цей рік війни, ми детально розібрали все, що відбулося за цей проміжок часу.

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