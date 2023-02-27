Подарок за хорошее дело! Как выиграть книгу за донат на сверхлегкие бронежилеты для медиков

В Украинской армии становится все больше женщин, их боевому духу, силе, храбрости позавидовала бы сама Афина. Но наши женщины на передовой становятся не только самым страшным кошмаром для врага, но и ангелами жизни для наших защитников. Тысячи украинских медиков на фронте рискуют своей жизнью, чтобы спасти раненых бойцов.

Самое важное для медика на фронте — рюкзак со всем необходимым медицинским оснащением: турникеты, перевязки, лекарства и т.д. Такой рюкзак часто может весить до десяти килограммов, а то и больше. Кроме этого, наши медики обязательно должны носить бронежилеты. Ведь медики на фронте — одна из целей врага, потому что они сохраняют жизнь нашим военным.

Редакция сайта Вікна хочет помочь нашим спасительницам на фронте. Вікна вместе с Женским ветеранским движением проводят сбор на 50 сверхлегких бронежилетов для боевых медиков. А также вместе с издательством Vivat проводит розыгрыш книг о войне. Ты можешь сделать доброе дело — задонатить на бронежилеты — и автоматически принять участие в розыгрыше книг. Мы расскажем, как это сделать и о книгах, которые разыгрывают.

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Как принять участие в розыгрыше книг

Чтобы выиграть книгу о войне от издательства Vivat, нужно присоединиться к сбору на сверхлегкие бронежилеты для медиков. Сделать доброе дело очень просто:

Задонать любую сумму по ссылке. Укажи свой ФИО и контактный номер в комментарии к платежу. Ты автоматически принимаешь участие в розыгрыше книги издательства Vivat. Три победителя будут объявлены 10 марта в Telegram Вікна-новини.

Наша цель — собрать 2 000 000 грн на 50 сверхлегких бронежилетов для медиков. Украинцы не раз доказывали, что для нас нет ничего невозможного! Сможем снова?

Какие книги разыгрываем

За донат на сверхлегкие бронежилеты для медиков можно выиграть одну из трех книг о войне: Зброя перемоги (Михаил Жирохов), Відбій повітряної тривоги (Александр Грехов, Анастасия Никулина) и Дикий Захід Східної Європи (Павел Казарин).

Зброя перемоги (Михаил Жирохов)

Это полный справочник по вооружению и военной технике, которые применяют ВСУ на передовой. В этой книге ты найдешь яркие фотографии и подробное описание боевых характеристик самых разных видов оружия отечественного и мирового образца. Помимо этого, книга содержит интересные рассказы наших бойцов, которые это оружие применяют.

Ты будешь знать разницу между разными видами пистолетов и автоматов, узнаешь отличие между средствами ПВО и пушками и минометами разного калибра. А также узнаешь об особенностях того самого потопившего Москву ракетного комплекса Нептун.

Відбій повітряної тривоги (Александр Грехов, Анастасия Никулина)

После этих трех слов всех украинцев окутывает волна покоя, а благодарность нашим ВСУ растет в тысячи раз.

Відбій повітряної тривоги — это артдневник первых месяцев полномасштабного вторжения России.

В книге ты найдешь иллюстрации и тексты об общей боли, радости, подвигах и поступках, спорах и мемах. Книга издана на двух языках: украинском и английском. Ее можно подарить людям за границей, чтобы они имели большее представление о нашей борьбе и жизни во время войны.

Дикий Захід Східної Європи (Павел Казарин)

В этой книге собраны дорожные записки человека, который покинул свой дом, чтобы остаться дома. Павел Казарин из Крыма — это может объяснить такую запутанную фразу. С начала полномасштабного вторжения он защищает Украину на фронте.

Книга — авторская хронология новейшей украинской истории. В ней автор пытается подытожить все, что нас изменило, и все, что осталось неизменным. Это попытка систематизировать все, о чем мы спорим и все, о чем успели договориться.

Эта книга рождена оккупацией и войной. А поэтому продолжения у нее не будет. По крайней мере, именно на это надеется автор.

Недавно был год полномасштабного вторжения России в Украину. За этот год изменился весь мир, а в первую очередь — украинцы. В спецпроекте Вікон, как нас с тобой изменил этот год войны, мы подробно разобрали все, что произошло за этот промежуток времени.

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