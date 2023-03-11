Місце, де розумієш важливість кожної хвилини: як парамедики рятують життя у стабпунктах

Стабілізаційний пункт на Донеччині — саме тут видно справжні наслідки “російського миру”. Це місце, де починаєш розуміти важливість кожної хвилини.

Нерідко саме від лікарів на стабпункті залежить, чи вдасться зберегти життя військового, оскільки до найближчого шпиталю зазвичай треба їхати десятки кілометрів.

Журналістка військового телебачення Світлана Сапожинська розповідає, що лише мить на стабілізаційному пункті можна знайти спокійну.

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Тож не встигаєш познайомитись з медиками, як у приміщення заносять тяжкопораненого бійця. Фельдшери та анестезіологи негайно розпочинають стабілізацію.

Всі дії проводяться швидко. З пораненого зрізають одяг та оглядають поранення.

Цього разу лікар просить бійця зробити глибокий вдих попри біль, щоб напружились легені та можна було дізнатись, чи ціла спина.

Ще кілька вправних рухів і поранений готовий до подальшої евакуації у шпиталь. Пораненого кладуться на ноші та оперативно переносять у швидку. Лише оговтавшись медики детальніше розповідають, які саме поранення отримав боєць та як довелося його рятувати.

Він надійшов важким, праве стегно наскрізне, ліва легеня наскрізна, крові він втратив багато, — говорить військовий ДШВ ЗСУ Ігор.

Військовослужбовиця ДШВ ЗСУ Яна додає, що для стабілізації довелось зробити дренаж, вивести трубку, яка вивела лишню кров, а вже потім можна було відправляти на евакуацію. На питання журналістки Світлани Сапожинської, чи буде жити боєць, Яна впевнено говорить, що буде жити довго та щасливо.

Медики на фронті щодня рятують сотні поранених бійців. Вони постійно у русі, так само як і бійці носять амуніцію. Читай, скільки важить амуніція медика на фронті.

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