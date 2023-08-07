Розповіді

Вивів із повної облоги Ізюма свою роту та інші підрозділи бригади: історія Героя України Дениса Макаровського

Діана Просяник, редакторка сайту 07 Серпня 2023, 19:00
Денис Макаровський
Фото: Армія.Inform

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