Адвокат у США, а нині — військовий топограф на фронті: Вадим Козьма про роботу у бригаді Маґура

У наших людях — наша сила та майбутнє країни. Нині кожен боронить Україну від ворога і робить усе необхідне для цього. Одним з таких захисників є Вадим Козьма — начальник геоінформаційної служби 47 Бригади Маґура.

Вадим у цивільному житті — бізнесовий юрист та адвокат у Сполучених Штатах Америки, штат Нью-Йорк. Після початку повномасштабного вторгнення він повернувся до України за декілька днів.

Спочатку займався тим, що волонтерив та допомагав Збройним силам України.

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У жовтні минулого року Козьма приєднався до 47 Бригади Маґура у геоінформаційну службу.

Про роботу топографом

Вадим працює військовим топографом. Його задача полягає у забезпеченні підрозділів аркушами топографічних карт, що містять розгорнуту інформацію про місцевість: поверхню, територію, об’єкти на ній.

Такі мапи допомагають військовослужбовцям зрозуміти, як проходити різні місцевості, орієнтуватися та складати маршрути.

Козьма створює й так звані спеціальні карти. Вони розроблені під конкретні задачі. За основу такої мапи як правило беруть космічний чи аерофотознімок. Далі на нього накладають усю важливу та необхідну для військових додаткову інформацію, що допомагає у виконанні завдань.

До обов’язків військовослужбовця входить й допомога з навігацією. Це важливо для Сухопутних військ Збройних сил України, яким критично необхідно знати, де хто перебуває у цей момент, куди треба переміститися і як це зробити найефективніше.

Крім того, такі навігаційні дані допомагають зробити розрахунки, які необхідні, зокрема, й для коригування вогню.

Про навчання особового складу

У кожному підрозділі використовують мапи відповідно до поставлених задач. Логістика з метою перевезення, озброєння — для вибору кращих точок розташування.

Основна мета геоінформаційної служби полягає у наданні цим підрозділам інструментів для роботи та власне навчити ними користуватися. Зокрема це й читання карт, орієнтування на місцевості, використання навігації.

Про формування прогнозів погоди

У військовій роботі погода відіграє чималу роль. Тож враховувати погодні дуже важливо в умовах сучасної війни.

Від погоди насправді залежить речей: чи полетять сьогодні БПЛА на корегування артилерії або чи зможе позашляховик пройти певний маршрут ґрунтовю дорогою.

І саме геоінформаційна служба збирає та враховує прогноз погоди на певних ділянках фронту для того, щоб армія могла бути якомога ефективнішою.

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