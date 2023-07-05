Рассказы

Адвокат в США, а ныне — военный топограф на фронте: Вадим Козьма о работе в бригаде Магура

Диана Просяник, редактор сайта 05 июля 2023, 15:00
Вадим Козьма
Фото: Instagram

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