Адвокат в США, а ныне — военный топограф на фронте: Вадим Козьма о работе в бригаде Магура

В наших людях — наша сила и будущее нашей страны. Сейчас каждый защищает Украину от врага и делает все необходимое для этого. Одним из защитников является Вадим Козьма — начальник геоинформационной службы 47 Бригады Магура.

Вадим в гражданской жизни — бизнес-юрист и адвокат в Соединенных Штатах Америки, штате Нью-Йорк. После начала полномасштабного вторжения он вернулся в Украину через несколько дней.

Сначала занимался тем, что волонтерил и помогал Вооруженным силам Украины.

Сейчас также смотрят

В октябре прошлого года Козьма присоединился к 47 Бригаде Магура в геоинформационную службу.

О работе топографом

Вадим работает военным топографом. Его задача заключается в обеспечении подразделений листами топографических карт, содержащими развернутую информацию о местности: поверхность, территорию, объекты на ней.

Такие карты помогают военнослужащим понять, как проходить различные местности, ориентироваться и составлять маршруты.

Козьма создает и так называемые специальные карты. Они разработаны под конкретные задачи. За основу такой карты, как правило, берут космический или аэрофотоснимок. Далее на него накладывают всю важную и необходимую для военных дополнительную информацию, которая помогает в выполнении задач.

В обязанности военнослужащего входит и помощь с навигацией. Это важно для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которым критически необходимо знать, где кто находится в данный момент, куда надо переместиться и как это сделать наиболее эффективно.

Кроме того, такие навигационные данные помогают сделать расчеты, которые необходимы, в том числе и для корректировки огня.

Про обучение личного состава

В каждом подразделении используют карты в соответствии с поставленными задачами. Логистика с целью перевозки, вооружение — для выбора лучших точек расположения.

Основная цель геоинформационной службы заключается в предоставлении этим подразделениям инструментов для работы и собственно — научить ими пользоваться. В частности, это и чтение карт, ориентирование на местности, использование навигации.

О формировании прогнозов погоды

В военной работе погода играет немалую роль. Поэтому учитывать погодные условия очень важно в условиях современной войны.

От погоды на самом деле зависит многое: полетят ли сегодня БПЛА на корректировку артиллерии, будет ли способен внедорожник пройти определенный маршрут по грунтовой дороге.

И именно геоинформационная служба собирает и учитывает прогноз погоды на определенных участках фронта для того, чтобы армия могла быть наиболее эффективной.

Ранее мы рассказывали историю Екатерины Галушки из батальона Госпитальеры.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!