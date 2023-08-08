Рассказы

Он писал письма от руки, жалел, что не пошел на войну в 2014, и дал последний бой в Бахмуте — история Андрея Воробкала

Виктория Мельник, редактор сайта 08 августа 2023, 20:00
Андрей Воробкало
Фото: Facebook

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