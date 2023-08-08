Он писал письма от руки, жалел, что не пошел на войну в 2014, и дал последний бой в Бахмуте — история Андрея Воробкала

Многие украинские герои погибли в адских боях за Бахмут — город в Донецкой области, который российские оккупанты сравняли с землей. Мы не можем подсчитать точное количество погибших с нашей стороны на том направлении, однако каждая известная история военного, отдавшего свою жизнь на Украину там, ранит до боли.

Историю Грека рассказала его любимая Ирина Удод журналистке УП Жизни Татьяне Денисенко. Такой позывной 26-летний Андрей Воробкало получил потому, что значительную часть своей жизни прожил в Греции. Он основал собственную школу по восточным боевым искусствам и мог жить за границей, однако уехал защищать родину.

Воевал на Херсонском направлении, а потом уехал в Бахмут. Там он погиб 2 апреля 2023 года.

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Был волевым человеком

Андрей переехал в Грецию в возрасте 13 лет. До этого — жил с родителями мамы в Черкасской области. Между собой родные общались на украинском, но с отчимом-канадцем греческого происхождения парень говорил на английском.

Он был максимально упорным человеком. В возрасте 17 лет начал заниматься тхеквондо и уже к 22 годам получил черный пояс, — вспоминает любимая девушка Ирина.

Впоследствии он даже открыл школу по восточным боевым искусствам для детей, а ещё работал в сфере обслуживания.

История любви двух людей началась именно после того, как Андрей приехал в Украину и вступил в ряды ВСУ. Ирина волонтерила, потому что на войне также был и её брат. Через него она и познакомилась с парнем.

Сначала отношения проходили в режиме онлайн — Ирина ещё училась в Чехии и иногда ездила за границу. Через месяц они смогли встретиться: Грек повредил ногу в Донецкой области, поэтому два месяца проходил лечение дома. С ним была и любимая.

Они строили планы, мечтали и говорили об общем будущем. Конфликты могли проговорить.

— Андрей часто повторял, что каждое недоразумение — это прекрасно, и вообще это лучшая вещь, которая может с нами случиться. Поскольку это дает возможность развития и лучшего понимания друг друга, — вспоминает Ирина Удод.

Оба — романтики, даже общались бумажными письмами. А парень был ещё и патриотом и часто вспоминал, что сожалеет о таком позднем решении идти на войну — только в 2022 году.

Хотел “насыпать врагу”

По словам Ирины, любимый будто готовился к войне морально: читал много литературы на протяжении последних лет, а за два месяца до возвращения в Украину купил себе всю необходимую амуницию.

— Вопросы минометных расчетов он изучил уже находясь в рядах добровольческой армии. Там мог выбрать то, чем планирует заниматься на фронте, например, аэроразведку.

Но он хотел что-то такое, чтобы почувствовать, что прямо “насыпает врагу”, — объясняет Ирина.

Он не терял оптимизма, но даже во время последнего пятиминутного разговора 30 марта любимая чувствовала тяжесть. Руки опускались, потому что никак изменить ситуацию или помочь она не могла — в подразделении были потери, ситуация становилась критической.

— У Андрея было просто нереальное желание жить. Все перевернулось с ног на голову, когда он ехал в отпуск и по дороге ему позвонили и приказали возвращаться в Бахмут на позицию. У меня началась очень сильная тревога, отчаяние, — признается Ирина и делится, что чтобы не огорчать любимого, выплакивала все слезы и отчаяние на видео, которые сохраняла в отдельную папку.

Позже оказалось, что первое такое видео она записала в тот день, когда Андрей погиб.

В последний раз они виделись в феврале 2023 года. Считали дни до общего отпуска — но не сложилось. 2 апреля мужчина дал последнее сражение в Бахмуте.

Я продолжаю волонтерить. Это держит меня на плаву и позволяет и дальше быть причастной, — добавляет девушка.

Истории наших бойцов и героев следует помнить, чтобы больше никогда не повторить ошибки прошлого. Как жил и погиб Андрей Ткачук в боях за Киевскую область — читай в другом материале.

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