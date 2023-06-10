Был человеком слова и хорошим командиром и лишь немного смог побыть отцом! История военного, погибшего в боях под Киевом

Украинские военные прилагают большие усилия, чтобы защищать нас, чтобы мы могли жить в свободной Украине и заниматься своими делами, воплощать мечты. Многие наши герои отдали жизнь за нашу свободу, мы должны знать их имена, истории и чтить их память.

Сегодня мы расскажем о военном Андрее Ткачуке, который еще с 2018 года приобщился к защите Украины. Андрей погиб в Киевской области 7 марта 2022 года во время выполнения боевого задания. Его историю рассказали жена и собратья для АрмияInform.

Вернулся, чтобы спасти раненого

Жена Иванна Ткачук рассказывает, что познакомилась с Андреем в 2018 году. Иванна — военнослужащая, была медиком в бригаде имени князя Романа Великого. Туда же по распределению попал Иван. Он привел на осмотр собратьев, так и познакомился с будущей женой.

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Иванна рассказывает, что Андрей — из многодетной семьи в Хмельницкой области, в семье было десять детей. После вторжения России в 2014 году Андрей, не колеблясь, решил поступить в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Делал все, чтобы стать курсантом. Мужчина стал первым военным в семье.

Начал службу в 2018 году, тогда он оказался в поселке Золотом Луганской области, где получил ранения.

— Шел на пост проверять ребят своих.

Прилетел первый гранатометный вражеский выстрел. Андрей мог отойти, но решил вернуться за раненым парнем. Тогда прилетел второй выстрел, уже возле Андрея, — вспоминает жена.

С 2019 по 2021 год выполнял задачи в разных населенных пунктах Луганской области: Крымское, Новотошковское, Орехово-Донецкое. А во время полномасштабного вторжения подразделение Андрея было на полигоне, поэтому они поехали на защиту Киевской области. Там и произошло первое боевое столкновение.

Не долго успел побыть отцом

16 ноября 2021 года у семьи родился сын, которого назвали Данилом. Тогда Андрей взял отпуск, чтобы побыть с родными, а уже 18 января 2022 года уехал на полигон. Женщина вспоминает, что Андрей сразу предсказал, что у него будет сын. И только на девятой неделе опытный врач подтвердил слова военного.

Иванна рассказывает: собратья говорят, что Андрей был справедливым.

Я от себя добавлю, что и настойчивым тоже. Всего добивался в жизни. И Данил в него пошел. Я это уже вижу, — утверждает она.

Благодаря ему не было погибших, только раненые

Военный Олег Кравец служил с Андреем с лета 2021 года. Тогда бойцы вернулись в часть после выполнения задания в ООС.

Олег говорит, что Андрей был хорошим командиром и всегда готов был прийти на помощь.

После российского вторжения 24 февраля 2022 года военные с полигона двинулись на место назначения. Они до ночи ехали на бронетехнике в Киевскую область, прибыли под Иванков. Тогда Андрей выбрал людей и пошел занимать рубежи, чтобы остановить вражескую технику.

Андрей также был командиром роты у военного Богдана Федчука. Мужчина говорит, что командир Ткачук — человек слова.

— Считаю, что был на своем месте… После начала широкомасштабного вторжения мы вместе воевали. Первое сражение у нас произошло под Иванковым. Это было 25 февраля около часа ночи. Группа боевых машин должна была выехать на указанное место, ею руководил Андрей.

В первых боях благодаря ему у нас не было погибших, только двое раненых, — вспоминает Богдан.

Рота понесла значительные потери в Дмитровке в Киевской области, где и погиб Андрей. Военные должны были зайти в населенный пункт и закрепиться на трех постах, а также осуществлять огневую поддержку соседних подразделений.

Жена Андрея делится, что в Волынской области, во Владимире, открыли Доску памяти, где есть информация про Андрея. В самой Дмитровке Киевской области есть Мемориал героев. Его установили, чтобы почтить память погибших из подразделения, которым командовал Андрей. Также там хотят открыть Аллею славы, ее обустройством займется Дмитровская территориальная община.

Многие военные имели планы на свое будущее, но они пожертвовали всем, даже жизнью, чтобы защитить родную страну и людей. Ранее мы рассказывали историю погибшего военного Степана Бажика.

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Фото: АрмияInform