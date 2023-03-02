“Мы многого не успели…”: рассказ невесты о своем погибшем любимом

Сейчас Украина ранена и побита российскими снарядами. По жилах нашей земли текут люди, но и они переживают собственные трагедии, причиной которых является та же Россия.

Сейчас раной на карте страны является и Бахмут. Военные, прошедшие Бахмут, убеждают — побывали в аду.

В Бахмуте во время боев получил смертельное ранение молодой военный Степан Бажик. Ему не было и 29 лет. О жизни Степана рассказали Буквы и его невеста Юлия Коляда. Пересказываем ее и мы.

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Мечтал выпустить комикс

Жизнь Степана всегда была связана с искусством. Парень окончил Калушский колледж культуры и искусств, затем поступил во Львовский филиал Киевского национального университета культуры и искусств.

В национальном университете Прикарпатья имени Василия Стефаника он встретил свою будущую невесту — Юлю.

Степан мечтал выпустить комикс, над которым работал последние пять лет со своим товарищем. Но 24 февраля изменило планы, парень встал на защиту Родины.

Он был добровольцем, имел позывной Painter и стал бойцом 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого. Военный прошел обучение в Великобритании, после чего был направлен в Бахмут — в одну из самых горячих точек на украинской карте боевых действий.

При выполнении боевого задания Степан Бажик получил осколочное ранение в шею, в результате чего был поврежден спинной мозг.

Два месяца врачи боролись за его жизнь. 21 февраля защитник скончался.

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“Жаль, что не говорила тебе этих слов при жизни”

На смерть любимого в своем Facebook отреагировала возлюбленная Юлия. Ее слова мы добавляем прямой речью.

— Не думала я, что придется писать такие слова, мы все до последнего надеялись, что ты сможешь это вынести и вернуться домой здоровым. Но не так получилось, как думалось, — пишет девушка.

Мой милый, мой любимый, мой самый дорогой. Я сожалею, что не говорила тебе эти слова при жизни.

Мы многого не успели, я все откладывала на потом роспись, я обещала тебе в горы сходить, поехать с тобой на дрифт, хотя я его не любила.

Я сожалею, что не обнимала тебя, не целовала, не поддерживала, не говорила слов любви в той степени, которой ты заслуживал, как бы должно было быть. Я благодарна тебе за то, что пошел нас всех защищать, но одновременно сожалею, что не смогла отговорить от этого решения.

— Да и не факт, что у кого-то бы это получилось — ты был очень упрямым.

Известно, что пара провела вместе семь лет.

Каждый защитник и защитница находятся сейчас на фронте из-за тех, кто ждет их дома. Они защищают свои семьи и нас с вами от “русского мира” ценой собственной жизни. О гранатометчике, который пошел на фронт, чтобы дочь могла жить в спокойной стране, — наш другой рассказ.

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