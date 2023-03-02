“Мы многого не успели…”: рассказ невесты о своем погибшем любимом

Сейчас Украина ранена и побита российскими снарядами. По жилах нашей земли текут люди, но и они переживают собственные трагедии, причиной которых является та же Россия.
Сейчас раной на карте страны является и Бахмут. Военные, прошедшие Бахмут, убеждают — побывали в аду.
В Бахмуте во время боев получил смертельное ранение молодой военный Степан Бажик. Ему не было и 29 лет. О жизни Степана рассказали Буквы и его невеста Юлия Коляда. Пересказываем ее и мы.
Жизнь Степана всегда была связана с искусством. Парень окончил Калушский колледж культуры и искусств, затем поступил во Львовский филиал Киевского национального университета культуры и искусств.
В национальном университете Прикарпатья имени Василия Стефаника он встретил свою будущую невесту — Юлю.
Степан мечтал выпустить комикс, над которым работал последние пять лет со своим товарищем. Но 24 февраля изменило планы, парень встал на защиту Родины.
Степан мечтал выпустить комикс, над которым работал последние пять лет со своим товарищем. Но 24 февраля изменило планы, парень встал на защиту Родины.
Он был добровольцем, имел позывной Painter и стал бойцом 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого. Военный прошел обучение в Великобритании, после чего был направлен в Бахмут — в одну из самых горячих точек на украинской карте боевых действий.
При выполнении боевого задания Степан Бажик получил осколочное ранение в шею, в результате чего был поврежден спинной мозг.
Два месяца врачи боролись за его жизнь. 21 февраля защитник скончался.
На смерть любимого в своем Facebook отреагировала возлюбленная Юлия. Ее слова мы добавляем прямой речью.
— Не думала я, что придется писать такие слова, мы все до последнего надеялись, что ты сможешь это вынести и вернуться домой здоровым. Но не так получилось, как думалось, — пишет девушка.
Мой милый, мой любимый, мой самый дорогой. Я сожалею, что не говорила тебе эти слова при жизни.
Мой милый, мой любимый, мой самый дорогой. Я сожалею, что не говорила тебе эти слова при жизни.
Мы многого не успели, я все откладывала на потом роспись, я обещала тебе в горы сходить, поехать с тобой на дрифт, хотя я его не любила.
Facebook
Я сожалею, что не обнимала тебя, не целовала, не поддерживала, не говорила слов любви в той степени, которой ты заслуживал, как бы должно было быть. Я благодарна тебе за то, что пошел нас всех защищать, но одновременно сожалею, что не смогла отговорить от этого решения.
— Да и не факт, что у кого-то бы это получилось — ты был очень упрямым.
Известно, что пара провела вместе семь лет.
Каждый защитник и защитница находятся сейчас на фронте из-за тех, кто ждет их дома. Они защищают свои семьи и нас с вами от “русского мира” ценой собственной жизни. О гранатометчике, который пошел на фронт, чтобы дочь могла жить в спокойной стране, — наш другой рассказ.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!