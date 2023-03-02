Не смог бы смотреть в глаза дочери, если бы поступил иначе! История военного о решении пойти воевать и работе гранатометчика

С каждой историей о наших защитниках и защитницах мы убеждаемся, что на фронте можно встретить людей разных профессий. Герой этой истории Сергей — гранатометчик одного из подразделений ВСУ. А в мирной жизни он работал в сфере продаж.

Мужчина специализировался на открытии магазинов по всей Украине: занимался подготовкой шоу, розыгрышей, тестирований. Поэтому постоянно был в командировках, уже привык иметь собранную сумку и минимум вещей. Шутит: разница в том, что сейчас нет выходных.

Свою историю о решении пойти воевать и чему научила армия Сергей рассказал для Армия.Inform.

Сейчас также смотрят

Решение пойти воевать

Сергей родом из Харькова. До полномасштабного вторжения России не было военного опыта. С 2014 года он с друзьями волонтерил, но после 24 февраля 2022 года понял, что нельзя отсиживаться. Он отвез дочь с женой в Тернопольскую область, а сам вернулся в военкомат. Родителям ничего не говорил.

Сообщил им о своем решении, когда уже стоял с вещами в военкомате. Признается, если бы сказал об этом раньше, они бы каждый день его отговаривали бы. Конечно, это не изменило бы позиции Сергея, но пришлось бы постоянно спорить и тратить нервы. Он благодарен своей жене, что та с пониманием отнеслась к выбору своего мужа.

— Я бы себе не простил, если бы остался в Тернопольской области и скрывался бы от армии.

Меня бы не поняла моя дочь, когда вырастет. Я просто не смог бы смотреть ей в глаза, если бы не пошел в армию, — рассказывает гранатометчик.

Он осознает, что может не вернуться в семью, но надеется, что дочь поймет отца.

Чему научила армия

По словам Сергея, армия научила его иметь с собой минимум вещей. Он и раньше часто был в командировках, поэтому для него ничего не изменилось в бытовом плане.

— У меня как был сложен рюкзак, так и есть, теперь только на замену джинсам у меня пиксельные штаны. Но появилось понятие самодисциплины, потому что ты во многом себя ограничиваешь. Наверное, так будет продолжаться, ведь ты вряд ли сможешь жить по-другому, — делится гранатометчик.

О работе на фронте

Сергей — водитель-гранатометчик, имел базовые знания для этой профессии. Но нужно постоянно повышать квалификацию, чем он и занимается.

— Когда начинаешь углубляться в материал, то понимаешь, что каждый стрелок должен знать, как вести бой, должен ориентироваться, какое оружие у него в руках, — объясняет мужчина. Он акцентирует, что у военных много оружия от партнеров.

Оно имеет один и тот же принцип ведения огня, но прицел может отличаться. Поэтому нужно учиться эффективно поражать цель с первого выстрела.

Бойцы проходят стрельбы, где учатся отрабатывать выходы на позиции и поражения цели. Те, кто был в боях, делятся опытом.

Многие бойцы воюют за свои семьи. Ранее мы рассказывали историю военного с позывным Мажор о боях на фронте и мотивацию воевать.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Евгений Проворный / Армия.Inform