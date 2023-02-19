Сражаются, чтобы дети не жили в стране, подобной России! Командир роты о боях на фронте и мотивированных военных

Мы продолжаем знакомить тебя с лицом ВСУ, ведь это не просто три буквы. Это истории тысяч украинцев, вставших на защиту родной земли. Юрий с позывным Мажор — командир роты одной из отдельных мотопехотных бригад. Сейчас он с командой защищает Украину на Запорожском направлении, однако это не первый его военный опыт. Свою историю он рассказал для Армия.Inform.

В 2015 году он приехал по мобилизации в сборный пункт, тогда и получил позывной Мажор. Он приехал в немецком камуфляже, тактических очках и новеньких “ловах”.

— Большинство ребят были из сел, я на их фоне немного выделялся. Они кивали в мою сторону, шутили: “Смотрите, мажор из Киева приехал”, — делится Юрий.

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О службе в армии и военном опыте

После мобилизации в 2015 году Юрий год воевал в составе 54-й МБР. Затем переквалифицировался на связиста. Военную кафедру в Севастополе мужчина заканчивал по специальности “химик”.

— Я присягу на верность украинскому народу приносил в Крыму, получил звание младший лейтенант запаса. Учился там на специалиста-атомщика, — рассказывает Мажор. Он должен был работать на Южноукраинской АЭС, но переехал в Киев. После демобилизации в 2016 году также вернулся в столицу.

О начале полномасштабного вторжения

Когда активно начали появляться новости о том, что может начаться полномасштабное вторжение России, Юрий решил, что вернется в армию. 25 февраля он уже был в родном Южноукраинске и попал в роту охраны при военкомате.

Он вспоминает, что все встали на оборону города. Тогда оккупантов удалось остановить примерно за 30 км.

Мажор говорит, что могло произойти так, как с Энергодаром. Он уверен, что в планах окупантов было захватить ПАЭС.

Когда прямая опасность миновала, всех распределили по боевым подразделениям. Юрий и еще 30 собратьев попали в новый батальон одной из ОМБР.

Сейчас война совсем не такая

Юрий набирался боевого опыта с собратьями в Донецкой области. Говорит сейчас, война не такая, как была во время АТО. Тогда пришлось многому научиться.

— Штурмовали враждебные позиции, отражали атаки на своих. Бывали и неудачные штурмы. Выполняли и результативные нападения — врывались в окопы противника, уничтожали оккупантов и отходили с минимальными потерями. Такой результат для нас тоже хороший, ведь мы обычная пехота, а не штурмовики, — говорит он.

Мажор вспоминает, что против украинских пехотинцев на Донецком направлении воевали так называемые ДНРовцы и вагнеровцы. Враг часто использовал плохую погоду для штурма.

Дождь, грязи, грязь, а они ползут к нам на расстояние броска гранаты, чтобы забросить ее нам в окоп, — рассказывает Мажор.

Несмотря на тяжелые бои, командир роты вспоминает о том, как удалось уничтожить подполковника так называемой ДНР. Военные тогда укреплялись и обнаружили диверсантов. Украинцы предлагали сдаться в плен, но враг отказался, и начался бой.

Украинцам удалось уничтожить оккупантов, забрать трофейное оружие и уничтожить подполковника.

Хочу сказать украинцам, чтобы не волновались

Сейчас Юрий с собратьями окапывается на Запорожском направлении. Ранее военные считали, что Мажор над ними издевается и заставляет ежедневно копать. Но после жестоких боев в Донецкой области поняли, что хорошее укрепление — залог выживания.

Воины уверены, что оккупанты могут попытаться наступать, но обещают сделать все возможное, чтобы сломать их планы.

Хочу сказать всем украинцам, чтобы не беспокоились. У нас хорошо подготовлена армия.

Я лично чувствую себя хорошим специалистом, знаю свое дело и добросовестно его выполняю, — говорит Юрий. Он добавляет, что с ним профессиональные воины, понимающие, что защищают родных и любимых.

— Мы знаем, что защищаем их от коварного врага. Воюем ради детишек, за их право жить в свободной стране, где царит свобода мысли и слова, где они могут свободно выражать свои взгляды и убеждения.

Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране, подобной России, и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее с победой вернуться домой, — отмечает Мажор.

Бои украинских военных напоминают сцены из голливудских фильмов, но герои здесь настоящие. Ранее мы рассказывали историю одного танкового боя Героя Украины Игоря Левченко.

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Фото: Армия.Inform