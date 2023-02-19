Розповіді

Воюють, щоб діти не жили у країні, подібній до Росії! Командир роти про бої на фронті та вмотивованих військових

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Лютого 2023, 13:00
Історія військового на псевдо Мажор про бої та мотивацію воювати
Фото: Армія.Inform

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