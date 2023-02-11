Розповіді

Підняв автомат і розстріляв ворожих гранатометників: історія одного танкового бою Героя України

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Лютого 2023, 20:00
Ігор Левченко
Фото: Армія.Inform

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