Поднял автомат и расстрелял вражеских гранатометчиков: история одного танкового боя Героя Украины

С фотографий Игорь Левченко смотрит довольно ясным и немного стеснительным взглядом. До 24 февраля мужчина был обычным работником на одном из частных предприятий Ромодановской поселковой территориальной громады.

С оружием сталкивался последний раз только на строковой службе, тогда получил опыт работы в разведывательном батальоне. Однако после начала полномасштабного вторжения Игорь решил вернуться в ряды ВСУ.

Это был зов сердца, как и для многих в эти ярые и мятежные дни. А вот стать танкистом — оказалось призывом судьбы для Игоря, которая впоследствии привела его к званию Герой Украины.

Сейчас также смотрят

Но мужчина больше гордится своим командиром роты, который научил его работать с бронетехникой. Ему, говорит, и обязан своей наградой.

В тот день перед командиром танка младшим сержантом Игорем Левченко стояла задача прикрывать пехоту для продвижения на позициях.

Мы выдвигались вперед, производили несколько выстрелов по вражеским укреплениям и бронетехнике и откатывались назад.

Трижды удалось выполнить свою работу без проблем, но в четвертый раз повезло меньше — в машину командира роты попал вражеский ПТРК.

Я увидел, как командирский танк остановился, экипаж выскочил. Бой продолжался.

Не успел Игорь оглянуться, как в переднюю часть правой гусеницы его машины попала вражеская граната из РПГ. Тогда исчезла внутренняя связь с механиком-водителем, и танк остановился.

Но Игорь заметил, откуда был выстрел, поэтому приказал наводчику выстрелить из пушки по противнику. Он видел, как снаряд попал прямо в бронежилет российского оккупанта, которого в тот же момент разорвало на куски.

Понятно, что это был еще не конец боя. Поэтому приходилось быстро решать, что делать и куда двигаться, ведь остаться на месте было бы самоубийством.

Не менее рискованным был и следующий шаг командира, и это был единственный шанс выйти из этого боя живыми. Игорь открыл свой люк и вылез на броню, чтобы добраться до механика и дать приказ отходить. В этот момент в правый борт машины снова попало вражеское РПГ.

Мужчина решил, что с этим тоже нужно разбираться быстро, поэтому взял автомат и расстрелял вражеских гранатометчиков прямо из брони танка.

Я выпустил три магазина, и больше выстрелов из РПГ не было.

Это позволило команде быстро отойти и сохранить как жизнь личного состава, так и саму технику. Командир танковой роты старший лейтенант Сергей Дзюба, руководивший тогда действиями танкистов, рассказывает, что тогда действовало два танка.

На одном из них был Игорь, который первым зашел на линию вражеских окопов, после чего продолжил уничтожать врага. В то время пехота от него отстала, а в другой танк попала противотанковая ракета и была угроза детонации боекомплекта.

За мужественные действия в бою, за преодоление первой вражеской линии обороны, сохранение своего экипажа, боевой машины и уничтожение вражеской пехоты Игорь и получил звание Героя Украины, — напоследок добавляет Сергей Дзюба.

Они шли пешком 10 км в сопровождении вражеского дрона. Так пришлось возвращаться из боевой задачи танкистам 92-й бригады, защищающей Купянское направление в Харьковской области. Читай рассказ танкистов о буднях на передовой.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!