“У россиян все только фасад: поскребешь, а под ним — ничего нет”. История боевого медика из Закарпатья

Из бизнеса — на фронт, потому что война не знает гендера, социального положения и не учитывает планы и мечты людей.
Среди тех, кто добровольно пошел защищать Родину 24 февраля 2022 года, — Алексей Любецкий. До начала войны мужчина занимался бизнесом, развивал сферу smart city и устраивал гастротуры в родное Закарпатье.
24 февраля он принял решение, а 25 февраля пошел в ряды Закарпатской ТрО.
За время своей службы Алексей давал интервью многим мировым СМИ: индийским, венгерским, итальянским журналистам, пересказывал им детали о войне. О его подразделении ТрО рассказывали даже в новозеландских медиа.
Журналистке NV он рассказал свою историю борьбы, как стал боевым медиком роты огневой поддержки 68 батальона Закарпатской территориальной обороны и о чем зачастую спрашивают его иностранные журналисты.
Алексей Любецкий вспоминает, что в 2017 году он поступил в ОО Украинский легион. Там получил знания и навыки по тактической медицине.
Когда началась новая фаза российско-украинской войны, он однозначно решил пойти в военкомат и стать полезным украинскому обществу. Хотя мужчина и ограниченно пригоден, а по образованию и профессии — деловод, в рядах ТрО он мог быть полезным.
Благодаря тому, что мама Алексея была врачом, мужчина знал элементарные правила наложения турникета или остановки кровотечения. Поэтому, когда предложили стать боевым медиком, он согласился.
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— Раньше люди, не причастные к боевым действиям, вообще не интересовались тактической медициной, не имели навыков по оказанию первой помощи. Эту культуру нужно повышать как среди гражданского населения, так и среди военных, рассказывать об этом еще в школах, — говорит медик.
Люди начали интересоваться этими знаниями, когда уже после полномасштабного вторжения появились первые раненые. Тогда стали обращать внимание, например, и на составы своих аптечек.
Люди начали интересоваться этими знаниями, когда уже после полномасштабного вторжения появились первые раненые. Тогда стали обращать внимание, например, и на составы своих аптечек.
За почти год полномасштабного вторжения Алексей вместе с батальоном побывали чуть ли не во всех горячих точках. Сейчас мужчина выполняет задание под Бахмутом.
Алексей вспоминает, что важность навыков тактической медицины почувствовал во время своего первого ранения в Донецкой области. Тогда он прикрыл собой собрата.
— Эвакуация раненых — одна из моих основных задач. Это происходит по протоколам MARCH, признанным во всем мире. Прежде всего — обеспечить собственную безопасность, а затем оказывать помощь другим. Конечно, мы должны опираться на эти алгоритмы, но иногда жизнь вносит свои коррективы.
Мужчина делится, что его подразделению помогают все неравнодушные: волонтеры, жители населённых пунктов, где стоят военные.
Это очень много людей: кто-то помог машиной, кто-то пищей, другой — бронежилетами.
Это очень много людей: кто-то помог машиной, кто-то пищей, другой — бронежилетами.
С автомобилем для батальона очень помог фонд Притулы, признается Алексей.
Благодаря знакомствам и знанию языков Алексей давал интервью итальянским, венгерским и даже новозеландским СМИ.
Он говорит, что благодаря кропотливой дипломатической работе и СМИ стереотипы об Украине и войне в Украине развенчиваются, а мир перестает верить российским методичкам.
Иностранцы также помогают украинским военным снаряжениям и навыками. Чего не скажешь о российских воинах: по словам Алексея, у них сомнительного качества бронежилеты и каски времен Второй мировой войны. Их аптечек он не видел, но видел павербанки и зарядные станции — новые, но по старым технологиям.
— У меня опыт пребывания в разных странах бывшего СССР, в том числе и в России. Также в течение некоторого времени жил на Чукотке. Позже ездил в Россию в командировку. Этот опыт дал мне понять, насколько неоднородна эта страна: я путешествовал из Казани в Нижний Новгород и могу сказать, что это два совсем разных города.
Когда выезжаешь за пределы Москвы или Санкт-Петербурга, Россия становится совсем другой. У россиян все — только фасад. Все такое “дутое”, как турецкое золото. Поскребешь, а под ним — ничего нет.
Когда выезжаешь за пределы Москвы или Санкт-Петербурга, Россия становится совсем другой. У россиян все — только фасад. Все такое “дутое”, как турецкое золото. Поскребешь, а под ним — ничего нет.
Украинские военные борются за украинскую жизнь и наше будущее. Ведь в Украине нет фальши, потому что здесь все настоящее: историю военной Руденькой читай в нашем другом материале.
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