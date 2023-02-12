Руденька — суровый медик и пулеметчица! История украинской военной Светланы

Большой медицинский рюкзак, собственный автомат, а вдобавок пулемет. С таким набором пришла на распределение медиков защитница Светлана с позывным Руденька. Новое имя придумал ее парень.

С тех пор и ушло — Руденька, суровый медик и пулеметчик.

До 24 февраля в планах не было ни смены имени на позывной, ни долгого путешествия по горячим точкам на карте боевых действий Украины.

Был любимый собственный грузинский ресторан, заботы о нем, а также желание поехать на учебу за границей.

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Однако злость на врага, боль от увиденных преступлений и непонимание к некоторым мужчинам стали главным триггером, чтобы присоединиться к рядам защитников.

Поэтому в какой-то момент Светлана из владелицы бизнеса стала боевым медиком. Теперь ее будни — это война, смерть и боль, ведь она работает на передовой и пытается спасать жизнь собратьев. И не важно, из ее батальона человек или нет.

Раны, осколки, травмы — это все лечится. Главное желание защищать Родину не исчезает. Это, пожалуй, основная моя реальность сейчас.

Есть определенные трудности с поиском амуниции, а также с бытом. Иногда все гигиенические процедуры — это влажные салфетки, а все отопление зимой, то окопные свечи. Иногда помыть голову не удается около месяца, поскольку идут тяжкие бои.

Но Руденька добавляет, что в этой трудной реальности хватает места для любви, дружбы и верности. И это, конечно, придает силы продолжать свою работу.

Приходится работать, даже когда по тебе работает снайпер. Так однажды утром, пока медик оказывала помощь раненым и вместе с коллегами грузила их в машину, шел обстрел. Каково было удивление после того, как удалось доехать до стабцентра, и рассмотреть повреждения на машине.

И это не единственный раз, а один из многих, когда медики спасали раненых под обстрелами и рисковали своей жизнью. Как вспоминает Руденька, однажды даже каска слетела, но ее удалось снова надеть как раз перед тем, как прилетел снаряд.

Главное — мы живы. Да, оглушило и контузило, но мы выбрались! Перед глазами прошла вся жизнь. Это один из дней, который я не забуду.

Вряд ли удастся забыть и один из дней, который еще ждет всех нас впереди — победа Украины. А пока Руденька приближает ее собственными силами, то мечтает только после наступления мира забрать свою собаку Осю, которую нашла в Северодонецке.

А также приехать домой, принять горячую ванну, одеть халат с мягкими тапочками и выпить чай в тишине — там, где не стреляют, не воет сирена и не летают ракеты.

На передовой жизни и здоровье военных зависит от вовремя оказанной помощи. Тысячи украинских медиков эвакуируют раненых под обстрелами, рискуя собственной жизнью. Читай историю боевого медика с позывным Стрела о работе на фронте, попадании в блиндаж и ПТСР.

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