Рассказы

Руденька — суровый медик и пулеметчица! История украинской военной Светланы

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 февраля 2023, 21:00
Історія бойової медикині Світлани
Фото: Instagram, Facebook

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