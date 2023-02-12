Розповіді

Руденька — сувора медикиня і кулеметниця! Історія української військової Світлани

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Лютого 2023, 21:00
Історія бойової медикині Світлани
Фото: Instagram, Facebook

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