Вместо походов в горы — борьба за целостность Украины. История боевого медика Кристины из Львова

Ты учишься благодарить всей душой за душ, радоваться возможности поспать, а также различать, какой подвал более уютный. Это побочные умения, которые получила на передовой 23-летняя боевой медик Кристина из Львова. Ее историю о войне рассказывает проект Землячки.

Тебе приходится расширять свой горизонт “переживешь”, — добавляет она.

До полномасштабной войны девушка очень любила фотографировать и музицировать, как она сама говорит. Однако больше всего ей было по душе ходить в горы.

В канун вторжения Кристина тоже с друзьями размышляла над своим маршрутом. Правда, на этот раз он касался случая “если что”.

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А уже на следующий день это “что-то” догнало ее посреди сна. Кристину заставили проснуться слова о том, что началась полномасштабная война. Девушка сразу, как и в привычный для нее поход, собрала быстро рюкзак и отправилась на встречу с собственной судьбы.

Сначала волонтерила, училась медицине и проходила практику в Николаевской области. Не успела и глазом моргнуть, как стала боевым медиком взвода.

Мое дело — вовремя оказать помощь, поддерживать состояние бойца и доставить его в эвакуацию, — уверенно говорит Кристина о своих обязанностях.

Также девушка добавляет, что в перерывах между боевыми задачами пытается еще успевать обучать своих ребят медицине, чтобы в критической ситуации смогли тоже помочь и себе, и своему собрату. Иногда ей приходится выполнять и смежные обязанности.

Мы все — это родная команда. И где, как не здесь, понимаешь ценность каждой жизни и людей, которые еще много могут сказать этому миру.

Поэтому Кристина делает все от себя зависящее, чтобы помочь каждому своему собрату. А они пытаются поддерживать ее в сложных ситуациях.

Здесь я поняла, что важно мнение тех, с кем ты проходишь определенный путь, военный и жизненный, каждый свой. А также тех, с кем ты делишь лопаты.

Как, например, когда пришлось оказывать помощь ребенку. Девушка признается, пока работала в паре с ротным медиком, внутри нее переполняли эмоции. Однако снаружи все было уже, как обычно — руки делали уверенно свое дело.

Такие вещи не забываются, как и первый раненый, случившийся на твоем пути войны. К счастью, Кристина сейчас говорит о нем с улыбкой, поскольку тот случай может вспомнить с тем, кого тогда спасла.

Девушка говорит, что вокруг было очень громко, но тогда этого даже не было заметно, ведь ей навстречу бежал ее собрат.

Мой первый раненый бежал ко мне, как Соник. Но у меня сразу камень с души упал, потому что закрылся вопрос, цел ли он.

Наверное, такое можно будет вспоминать и после окончания войны, когда Кристине удастся вернуться к любимым походам в горы. Девушка мечтает, что ей удастся собрать самых родных и снова начать встречать спокойные рассветы.

А пока путь к победе еще продолжается, Кристина, как и ее собратья и сестры, продолжает приближать этот счастливый для страны день. И подпитывает себя мыслью, что на этот раз ее необходимо добыть в борьбе, чтобы будущим поколениям не пришлось брать в руки оружие.

Украинки — невероятные: одни спасают жизни среди смерти, другие забирают их у врагов. Но все они добровольно идут в ад ради жизни. Читай историю боевого медика с позывным Талисман, которая трижды оказывалась в шаге от смерти.

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