Что сделаешь с коктейлем Молотова против бронетехники? Подвиг защитников Сиреневого парка в Херсоне

1 марта 2022 года в бою в Сиреневом парке Херсона погибли 24 украинца. Это были преимущественно добровольцы, которые пошли на защиту страны по зову сердца.

Их героизм не остановило даже отсутствие снаряжения и достаточного количества оружия. Подвиг несокрушимых херсонцев навсегда запечатлеется в сердцах нашей нации.

К годовщине этой трагедии мы пообщались с родственниками защитников Сиреневого парка и непосредственным участником боя, которому удалось выжить.

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Сын просил папу, чтобы тот не шел, но напрасно

Жена погибшего в Сиреневом парке штаб-сержанта 194-го батальона терробороны Сергея Хандусенко вспоминает, что утром 24 февраля проснулась от того, что ее муж спешно собирал вещи.

Сергей служил в течение 15 лет, с 2014 по 2019 год был в АТО. Поэтому в начале полномасштабного вторжения он начал учить добровольцев, которые хотели воевать, но были неподготовленны.

Сын тогда проснулся, просил папу, чтобы он не уходил. Сергей сказал: “Береги маму, я вернусь, все будет хорошо”. Это было, как вчера. Год прошел, — вспоминает Надежда Хандусенко.

1 марта, в то роковое утро, военный позвонил жене и предупредил, что будет очень занят, поэтому сам позвонит ей позже. Однако в то время Надежда даже не могла представить, что в последний раз разговаривает со своим любимым.

— В 11:00 меня набрала знакомая и сказала, что наших ребят разбили. Я начала звонить мужу, он трубку не брал.

В 13:00 мне позвонили с номера мужа. Говорили по-русски. Сказали: “Здесь лежит ваш муж и еще девять человек”, — тот день Надежда может вспомнить поминутно.

После этого женщина позвонила по телефону сослуживице, которая подтвердила, что никто из подразделения не выходит на связь. Надежда звонила и в морги, и в больницы, и волонтерам. Но 3 марта всякая надежда оборвалась.

Женщина узнала Сергея на одном из фото. К тому времени его уже похоронили.

В апреле мне позвонили из морга, сказали, что их эксгумируют и идентифицируют. Тело мужа я забрала. Мне помог сельский голова Станислава, потому что никто другой не хотел туда ехать.

Мы попали под обстрел в Широкой Балке. Муж мой похоронен в Станиславе. Я полгода назад переехала в Киев с детьми.

Здесь арендуем жилье, дети учатся в гимназии. Но я бы хотела вернуться, когда станет безопаснее, — делится Надежда.

На велосипеде против российского БТРа

У Сергея Хандусенко осталась сестра Виктория Мальцева. Ее муж, Константин Мальцев, тоже погиб в Сиреневом парке.

Мой муж не был в терробороне. Он не умел пользоваться оружием, но не мог оставаться в стороне. Я даже не пыталась его отговаривать, потому что понимала, что он мужчина и если у него есть желание, он должен это сделать, — рассказывает вдова.

Константин ездил на велосипеде в разведку, снимал видео, строил на улицах баррикады. Но в то же время мужчина очень хотел раздобыть себе автомат.

1 марта, когда брат Виктории поехал в Сиреневый парк, она просила своего мужа не идти вслед за ним, ведь Константин был полностью безоружным. Но тот не сдержался.

— В 13:00 мне с телефона Кости ответил мужской голос. Это был охранник с коммунального предприятия, которое было рядом. Он все видел.

Он рассказал, что Костя ехал на велосипеде, за плечами у него был автомат. Ехал изо всех сил, но на встречу ему выехал российский БТР. Его расстреляли. Я видела ранение — дыра на полголовы, — говорит Виктория.

Константина похоронили на кладбище Геологов в Херсоне. У него, кроме жены, остался 13-летний сын. Он захотел учиться в военном училище имени Богуна. Видимо, парень также стремится защищать родную землю и отомстить врагу за гибель отца.

Хотя мне это и болит очень — у меня погибли два близких человека — я понимаю, что сыну нужно мужское внимание, — признается жена погибшего героя.

Что сделаешь с коктейлем Молотова против бронетехники?

Старший боевой медик роты в 192-м херсонском батальоне Сил ТрО Станислав Вазанов смог выжить в Сиреневом парке. Это было поистине удивительное спасение.

Хотя мужчина до войны занимался ремонтами и никакого отношения к военному делу не имел, на второй день полномасштабного вторжения он взял в руки оружие.

В то время оружия и снаряжения катастрофически не хватало. Станислав вспоминает, что 1 марта украинские защитники шли в Сиреневый парк разве что с гранатами и бутылками коктейля Молотова.

А россияне тогда уже были на месте и ждали украинцев, притаившись. Их не было видно. Да и не было слышно движение техники.

Мы услышали, как завелись двигатели. Выехали БТР, два БМП. Силы неравные. Что сделаешь с коктейлем Молотова против бронетехники?

Те люди, которые были в самом парке, 20–25 метров от бронетехники, там даже шанса выжить не было, — говорит Станислав.

По его словам, россияне крыли наших из всех видов вооружения. Бой длился 15–20 минут, а еще в течение часа продолжалась зачистка местности — это оккупанты добивали раненых.

Станислав смог по-пластунски добраться до территории находившегося рядом завода. А там уже было много построек, где можно было спрятаться и маневрировать.

Однако вскоре началась зачистка и этого завода, где находились 13 человек. Было ясно, что нужно выходить оттуда. Добровольцы шли по рекам и болотам, чтобы добраться до Белозерки.

Через несколько дней мужчина забрал свою семью и продолжил службу в Николаеве. После освобождения Херсона Станислав снова вернулся сюда.

Украинцы никогда не забудут подвиг защитников Сиреневого парка и не простят россиянам зверства на нашей земле. Все военные преступники обязательно будут наказаны.

Евгений Соловьев — военный летчик первого класса и один из пилотов, которые доставляли на Азовсталь медикаменты, еду, оружие и подмогу. Это история пилота ВСУ, доставшегося вертолетом в ад Мариуполя.

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Главное фото: Тарас Ибрагимов/Суспільне