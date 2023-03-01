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Что сделаешь с коктейлем Молотова против бронетехники? Подвиг защитников Сиреневого парка в Херсоне

Елена Яковлева, редактор сайта Ольга Читайло 01 марта 2023, 16:00
Подвиг оборонців Бузкового парку в Херсоні - як це було

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