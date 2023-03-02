“Ми багато чого не встигли…”: розповідь нареченої про свого загиблого коханого

Нині Україна — поранена та побита російськими снарядами. Жилами нашої землі вирують люди, та і вони переживають власні трагедії, причиною яких є та ж Росія.

Зараз раною на карті країни є й Бахмут. Військові, які пройшли Бахмут, переконують — побували в пеклі.

У Бахмуті під час боїв отримав смертельне поранення молодий військовий Степан Бажик. Йому не було й 29 років. Про життя Степана розповіли Букви та його наречена Юлія Коляда. Переповідаємо її й ми.

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Мріяв випустити комікс

Життя Степана завжди було пов’язане з мистецтвом. Хлопець закінчив Калуський коледж культури та мистецтв, потім вступив у Львівську філію Київського національного університету культури та мистецтв.

У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника він зустрів свою майбутню наречену — Юлю.

Степан мріяв випустити комікс, над яким працював останні п’ять років зі своїм товаришем. Та 24 лютого змінило плани, хлопець став на захист Вітчизни.

Він був добровольцем, мав псевдо Painter і став бійцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького. Військовий пройшов навчання у Великій Британії, після чого його направили у Бахмут — в одну з найгарячіших точок на українській карті бойових дій.

Під час виконання бойового завдання Степан Бажик отримав осколкове поранення в шию, унаслідок чого був пошкоджений спинний мозок.

Два місяці лікарі боролися за його життя. 21 лютого захисник помер.

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“Жалкую, що не казала тобі цих слів при житті”

На смерть коханого у своєму Facebook відреагувала кохана Юлія. Її слова ми додаємо прямою мовою.

— Не думала я, що доведеться писати такі слова, ми всі до останнього надіялись, що ти зможеш все це винести та вернутись додому здоровим. Але не так сталось, як гадалось, — пише дівчина.

Мій любий, мій коханий, мій найдорожчий. Я жалкую, що не казала тобі цих слів при житті.

Ми багато чого не встигли, я все відкладала “на потім” наш розпис, я обіцяла тобі в гори сходити, поїхати з тобою на дрифт, хоча я його не любила.

Я жалкую, що не обіймала тебе, не цілувала, не підтримувала, не казала слів кохання тою мірою, на яку ти заслуговував, як би мало бути. Я вдячна тобі за те, що пішов нас всіх захищати, але і водночас жалкую, що не змогла відмовити від цього рішення.

— Та й не факт, що у когось би це вийшло — бо ти був дуже впертим.

Відомо, що пара провела разом сім років.

Кожен захисник та захисниця перебувають нині на фронті через тих, хто чекає їх удома. Вони захищають свої сім’ї та нас із вами від “русского міра” ціною власного життя. Про гранатометника, який пішов на фронт, щоб донька могла жити у спокійній країні, — наша інша розповідь.

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