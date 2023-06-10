Розповіді

Був людиною слова та хорошим командиром і лише трохи зміг побути батьком! Історія військового, який загинув у боях на Київщині

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Червня 2023, 20:00
Андрій Ткачук: історія військового, що загинув у боях на Київщині

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