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Я начала много плести из бисера после того, как исчез папа — как творчество помогает Веронике пережить боль, которую принесла война

Вероника Кононенко, редактор сайта 07 августа 2023, 20:00
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