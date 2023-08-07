Я начала много плести из бисера после того, как исчез папа — как творчество помогает Веронике пережить боль, которую принесла война

Каждый день украинские защитники борются за Украину, свободу и независимость всех территорий. А родные героев ежедневно преодолевают тревогу, печаль и страх за жизнь дорогих людей.

К сожалению, иногда приходиться бороться и с переживаниями от плохих известий. Через это проходят как большие, так и маленькие украинцы. Сегодня мы вместе с БФ Діти героїв расскажем историю Вероники из Кривого Рога, папа которой пропал без вести на войне.

Девочке до сих пор трудно говорить о своих переживаниях, однако творчество больше всего помогает ей переживать боль, которую принесла эта проклятая война.

Творчество отвлекает от плохих мыслей

Девочка учится в художественной школе, от плохих мыслей ее отвлекает плетение из бисера, а ее работы были выставлены на украинских и международных выставках.

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Вероника — второй ребенок в семье. Она родилась в Кривом Роге. До войны они с мамой, папой и старшим братом Егором наслаждались счастливыми семейными моментами.

Папа Роман всегда с нежностью относился к дочери. Именно он научил Веронику плавать, кататься на роликах и на велосипеде. Летом они всей семьей любили ездить на Черное море.

А вскоре родители приобрели желанный автомобиль, и семья стала еще больше путешествовать по родной Украине. У них было еще столько планов и мечтаний!

Полномасштабное вторжение

Но с момента полномасштабного вторжения жизнь разделилась на до и после. На момент 24 февраля Веронике было десять лет, а ее брату Егору — 16. Их папа Роман сразу вступил в ряды ВСУ. А уже в марте следующего года пропал без вести.

Звонил он редко, потому что звонить из тех горячих мест было небезопасно. Вероника с братом всегда с нетерпением ждали его звонка.

Они спрашивали у папы, нужно ли ему что-нибудь. А он всегда отвечал, что для него важно, чтобы в его семье было все необходимое.

Роман воевал на Херсонском направлении. Это недалеко от их дома, поэтому несколько раз ему удавалось приехать. В прошлом году мама с папой отпраздновали 20-ю годовщину супружеской жизни.

А уже 15 марта, год спустя после начала полномасштабной войны, связь с ним оборвалась. Их папа до сих пор считается пропавшим без вести.

Какое-то время Вероника не показывала своих эмоций. А после вопроса: “Что для тебя означает война?”, у девочки до сих пор появляются слезы. Она говорит, что ничего не помнит, потому что это вызывает только страх и боль.

Бисер и творчество помогает справиться с болью

С детства Вероника была очень творческой. Кроме обучения в школе, девочка уже шесть лет занимается в художественной школе.

— У меня очень много картин, которые я нарисовала. Я люблю изготавливать игрушки из бумаги, в основном это одежда для кукол. Также я пыталась изготавливать фигурки из шерсти с помощью технологии валяния.

Но плетение из бисера — это мое любимое занятие, пожалуй, оно меня больше успокаивает и помогает отгонять плохие мысли. Я начала много плести из бисера после того, как исчез папа.

Большая цель маленькими руками

Как-то одному из папиных собратьев нужны были деньги на авто, потому что их предыдущую машину разбомбили. Мама организовывала для них сбор, распространяла информацию в своих социальных сетях, сама посылала средства.

Мне хотелось помочь и я решила, что могу начать продавать свои украшения из бисера, чтобы таким образом тоже приобщиться к сбору, — рассказывает Вероника.

Я начала много плести из бисера после того, как исчез папа — как творчество помогает Веронике пережить боль, которую принесла война / 2 Фотографии

Я уже шесть лет учусь в художественной школе, и за это время собралось достаточно много творческих работ: рисунки, аппликации, работы в технологии валяния и витража.

Среди них есть работы, участвовавшие во всеукраинских и международных конкурсах и выставках. Две работы были выставлены в Кривом Роге в городском выставочном зале. А еще одна путешествует по Черногории, Сербии и Болгарии — делится Вероника.

Даже в темноте есть то, что греет душу

Вероника рассказала, что месяц назад у них появился котенок, и девочка назвала его Бублик. По ее словам, мать принесла его с улицы.

— Он пол ночи мяукал, нам стало его жаль, и мы приняли котенка в свой дом. Теперь он живет с нами.

Я очень люблю животных, особенно лягушек. Я бы с удовольствием завела себе такое животное. Не знаю, почему я их так полюбила, но я часто рисую их, и даже лепила из пластилина — рассказывает девочка.

Мама девочки, Екатерина, рассказала, что когда-то Вероника с папой очень любила ездить купаться на водохранилище, папа научил ее плавать. Тогда родители ласково называли девочку “нашей лягушкой”. Возможно, поэтому они ей так нравятся.

Две недели назад снова были на том пруду, купались. Она там поймала маленькую лягушку, радости не было предела! — делится мама.

Хорошо, когда есть те, кто поддержит в трудную минуту

Мама Вероники во время войны стала много общаться с психологами, помогающими побороть сложности и правильно воспитывать детей без отца.

Три месяца назад семья присоединилась к фонду Дети Героев, Екатерина обратилась в фонд за советом знакомой, муж которой тоже пропал без вести.

Война затмила детство. Но когда проходит немного времени, то начинаешь вспоминать, что жизнь продолжается и нужно поддерживать огонек в глазах своих детей, несмотря ни на что.

Хорошо, когда есть те, кто поддержит в трудную минуту, как нас поддержал в свою очередь фонд — делится Екатерина.

Женщина рассказала, что от благотворительного фонда Дети Героев уже получила финансовую помощь, потраченную на приятные развлечения для детей. А также фонд прислал очень потребовавшуюся гуманитарную помощь: мега большой набор лекарств, продуктовые наборы и т.д.

На свой День рожденья я получила в подарок деньги. И мы уехали в развлекательный комплекс Fun Park, я очень давно мечтала туда попасть. Еще мне подарили планшет, на котором я могу рисовать. А сейчас жду поездку в детский лагерь в Карпатах от фонда, — с воодушевлением рассказывает Вероника.

Веронике уже 12 лет. Она мечтает стать дизайнером одежды. Девочка является подлинным примером того, что каждый переживает боль по-своему. Главное, чтобы рядом были люди, которые поддержат в трудную минуту.

Сейчас Украина терпит много потерь, наибольшим испытанием это становится для детей павших. Читай историю Анастасии, которая потеряла отца, но, несмотря на боль потери, шагает к цели.

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