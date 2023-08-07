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Я почала багато плести з бісеру після того, як зник тато — як творчість допомагає Вероніці пережити біль, якого завдала війна

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 07 Серпня 2023, 20:00
вероніка

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