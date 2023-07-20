Моего папы больше нет. История 16-летней Анастасии, которая, несмотря на боль потери, идет к цели

16-летняя Анастасия родом из города Звягель Житомирской области. В течение последних трех лет девушка активно занимается спортом и вокалом. Несмотря на юный возраст, она успешно попробовала себя как тренер фитнеса и много раз участвовала в различных песенных конкурсах в родной школе и городе.

Ее активный образ жизни является источником вдохновения для других, что помогает им добиваться новых высот и развивать собственные хобби. Однако в страну пришла война, которая глубоко затронула девушку, навсегда изменив ее жизнь.

Папы больше нет. История Анастасии, которая, несмотря на потерю, идет к цели

Общее самочувствие и характер Анастасии резко изменились — обстоятельства, в которых живет девушка последний год, заставили ее мыслить более взвешенно и по-взрослому. Эти испытания стали сложным тестом силы и воли. Наперекор трудностям, Анастасия сохраняет оптимизм и готова противостоять вызовам судьбы.

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Отец девушки был командиром одного из подразделений ВСУ. Во время вражеской атаки его жизнь трагически оборвалась вблизи села Краснополье Донецкой области.

Смерть родного человека стала огромным ударом для Анастасии, поскольку отец был лучшим авторитетом, опорой и поддержкой для нее. Российская агрессия забрала у девушки счастливое детство и причинила невыразимую боль.

Однако даже в самые сложные моменты Анастасия находит силы двигаться вперед. Ее сильный дух и воля помогают ей пережить скорбь и соперничать с жизненными испытаниями. Она является живым примером того, как не сдаваться перед трудностями, а вместо этого укреплять собственную внутреннюю силу и надежду на лучшее будущее.

Анастасия рассказывает о своих хобби, отношениях с отцом, эмоциях во время войны, мечтах и планах.

Война — это гораздо страшнее, чем мы можем себе представить, — говорит девушка.

— С начала полномасштабного вторжения, я пытаюсь найти хотя бы что-то положительное, но, честно говоря, до сих пор почти ничего не произошло, чему можно было бы радоваться. До тех пор, пока папа не пошел в армию, мы даже не представляли, что такое настоящая война.

Но даже после этого мы до последнего были настроены на оптимизм. Папа не давал нам скучать — он всегда рассказывал нам истории, которые заряжали на позитив.

Где-то в середине апреля он написал нам, что их готовят “на выезд”. И тогда мы поняли, что это очень опасно.

Бригада, в которой он служил, участвует в боях на очень сложных позициях. Мы даже не представляли, что может произойти что-нибудь столь плохое. Каждый раз, когда он звонил нам на несколько секунд, у него всегда было все хорошо: мы живы, здоровы, работаем, отдыхаем и отгоняем врага.

Но 19 июня жизнь нашей семьи изменилась навсегда, когда до моей бабушки дошло ужасное известие — мой папа погиб. С того момента все стало совсем другим. Боль, перенявшую наши сердца, невозможно описать никакими словами.

Мой папа спас жизнь не одного своего собрата

Девушка с папой вообще не общалась, когда он был на службе. Семья ждала его звонка, потому что не знали, есть ли возможность отлучиться. Все новости семья узнавала от мамы, которая говорила с отцом.

Обстоятельства смерти моего папы очень страшные: во время “зачистки” он шел первым, а уже за ним — другие ребята. Папа был на первой линии, и из окна какого-то дома его расстреляли пулеметом.

— Его друзья по оружию говорили: “Если бы он не пошел первым, то полегло бы много ребят. А так он прикрыл своей спиной многих своих собратьев”.

Мой папа всегда был рядом. И так будет всегда!

Воспоминания о папе — это множество позитивных моментов. До сих пор мысли о нем заставляют меня верить, что он жив. Нам все еще сложно смириться с его потерей и понять, что он уже навсегда покинул наш мир.

Вспоминая прошлое, я не могу припомнить негативные моменты с папой. Он всегда был рядом, не пропустил ни одного концерта, на котором я выступала. Папа знал, что я очень люблю цветы, поэтому часто приносил мне чудесные букеты.

После его утраты я сильно изменилась. Раньше была дружелюбной и даже малейшее плохое слово в мою сторону меня очень “затрагивало”. Но после его смерти я стала более жестокой.

Но, несмотря на это, я научилась защищать себя словом. Его дух и воспитание живут во мне, и я сохраняю эти навыки как величайшую ценность, которую он даровал мне.

Пение помогает бороться с негативом

Когда у девушки грустное настроение, она сразу идет на вокал — там поет, а потом ей становится легче. Девушка говорит, чувствует, как все негативные эмоции выходят на поверхность и исчезают под влиянием музыки.

Хотя родные и друзья поддерживают меня, иногда их слова не совсем помогают успокоиться. Понимаю, что никто не может изменить факт, что папы больше нет, но мне очень важно иметь поддержку и понимание.

— Именно поэтому об этих вещах я позволяю себе говорить только с мамой и братом — они больше понимают эту боль, ведь тоже переживают его потерю и совместно со мной проходят путь психологического восстановления.

Несколько месяцев назад я стала подопечной БФ Дети Героев. Хотя моя семья не нуждается в особой поддержке или помощи, потому что таких семей, как наша, тысячи по всей Украине, все же я очень благодарна за возможность быть частью этого сообщества.

Фонд объединяет украинцев, которые проходят сложный путь потери близких людей, и это дает мне веру в то, что мы можем вместе преодолеть любые трудности, которые случаются в нашей жизни.

О целях и мечтах на будущее

Мои мечты о будущем нацелены на шоу-бизнес, в частности, я хочу стать певицей. Стремлюсь развиваться в этой сфере и достигать новых вершин. В этом году я окончила школу и планирую поступить в университет в Киеве, что станет первым шагом к реализации моих планов.

Я хотела бы пожелать таким детям, как я, никогда не опускать рук и идти дальше, даже когда трудно. Ибо жизнь продолжается, даже в трудные моменты, нам важно не потерять веру в себя и свои способности.

Надо помнить, что препятствия и трудности — это часть жизни, но именно они дают нам возможность расти и развиваться.

Я уверена, что Украина обязательно победит. Мы должны набраться сил и поддерживать армию, чтобы одержать победу. Впереди большие изменения и время восстанавливать страну во всех смыслах этого слова. Мужества всем нам и веры в лучшее будущее! Все будет Украина!

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