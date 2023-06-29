Стынет кровь от того, что ей пришлось пережить! История женщины, испытавшей на себе ад русского плена

Весь мир давно увидел подлинное лицо русских оккупантов. Они обстреливают эвакуационные коридоры, убивают женщин, детей и мужчин, похищают украинских детей и жестоко обращаются с жителями оккупированных территорий.

Так, во вражеском плену могут оказаться не только военнослужащие, но и гражданские, которые не захотели повиноваться россиянам в оккупации. Об ужасах русского плена рассказала жена украинского воина Елена Ягупова.

Сдали соседи: как женщина попала в плен

Жена военнослужащего не смогла выехать из оккупированной Каменки-Днепровской, из-за чего очутилась в оккупации. Очень скоро оккупантам написали донос, сделали это близкие и знакомые люди.

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Донос написали соседи и подруга семьи. В нем говорилось, что я жена военнослужащего ВСУ, — рассказывает Елена Ягупова.

После этого к Елене пришли представители ФСБ и с этого момента жизнь женщины превратилась в кошмар. Российские пропагандисты сняли видео обыска дома соседа женщины.

Женщина вспоминает, что в доме нашли большой флаг Украины, после чего разостлали его во дворе и бросили ее туда лицом вниз. После Елену придавили ногой и автоматом, и сказали, что сейчас ее расстреляют.

Ужасы русского плена: что пережила Елена Ягупова

Но россияне решили, что женщина может что-нибудь знать. Потому не убили ее, а бросили в заполненную другими заложниками тюрьму. Там женщину часами пытали на допросах.

Они привязывали мне руки и ноги скотчем к стулу, надевали целлофановый пакет на голову, обматывали скотчем на шее. Эту процедуру они чередовали с другой: полной пластиковой бутылкой с водой били по затылку.

Но это далеко не все издевательства, которые испытала женщина. Оккупанты заряжали револьвер одним патроном и играли с ней в русскую рулетку, где жизнь Елены висела на волоске.

Пытки русской тюрьмы и освобождение из плена

В это время муж Елены был на фронте. Он не мог связаться по телефону с женой и вместе с дочками забеспокоился.

Я ее набрал. Она не ответила. От одного местного пришла информация, что ее арестовала ФСБ, – рассказал Артур, муж Елены. После этого он стал обращаться во все инстанции, но помочь никто не мог.

Пока муж и дети Елены пытались спасти ее, российские садисты поняли, что женщина не владеет никакой информацией об оружии или партизанах, и прекратили пытки. Но они не отпустили женщину, только доставили в другую тюрьму.

Там Елена просидела еще четыре месяца. Спала на полу зимой в холоде, без каких-либо прогулок и медицинского обслуживания, — вспоминает женщина.

Пленники были главными актерами для российских постановок. В одном из роликов Елену и нескольких заложников якобы депортируют в Запорожье.

Также пленных использовали, чтобы рыть окопы, а некоторых заставляли разминировать поля, — рассказала Елена Ягупова.

В конце концов после полугода заключения пыток и издевательств россияне отпустили женщину, и она смогла выехать в Запорожье. Родные Елены делятся, что при встрече не могли сдержать эмоций.

Сейчас Елена стремится получить статус гражданской пленницы и хочет подать в Россию иск в Европейский суд по правам человека. А еще мечтает вернуться домой и посмотреть в глаза бывшим друзьям, сдавшим ее в руки россиян.

Елене удалось выжить и вернуться домой, однако так везет далеко не всем. К сожалению, оккупанты могут забирать у людей жизнь. Только по официальным данным ООН они казнили, по меньшей мере, 77 гражданских в Украине, подробности в материале.

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