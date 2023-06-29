Рассказы

Стынет кровь от того, что ей пришлось пережить! История женщины, испытавшей на себе ад русского плена

Андрей Почтев 29 июня 2023, 16:30
Олена Ягупова

Больше новостей
Юлія Шевчук: інтерв’ю з ветеранкою про службу та ставлення суспільства до жінок
Армии нужны женщины, но никто не думает о том, что все должно быть подготовлено, чтобы принять их! Интервью с ветераном Юлией Шевчук
Пять причин сказать нет своему партнеру
Не стесняйся отказывать в сексе: пять причин сказать “нет” своему партнеру
Даміан Дуда: поляк-парамедик про порятунок бійців на передовій
Граница с Украиной — не магическая стена, которая сдержит войну! Поляк-парамедик о работе на фронте и спасении бойцов
Черешня
Чем полезна черешня для мужчин и женщин: объясняет эксперт
Смотреть больше

Материалы по теме

Юлія Шевчук: інтерв’ю з ветеранкою про службу та ставлення суспільства до жінок
Армии нужны женщины, но никто не думает о том, что все должно быть подготовлено, чтобы принять их! Интервью с ветераном Юлией Шевчук
Даміан Дуда: поляк-парамедик про порятунок бійців на передовій
Граница с Украиной — не магическая стена, которая сдержит войну! Поляк-парамедик о работе на фронте и спасении бойцов
Як обробити рану дитині - поради педіатра
Забудь о йоде, спирте и зеленке — советы педиатра, как правильно обрабатывать детские раны
Повістки
Правила вручения повестки в Украине во время военного положения — объясняет адвокат

Видео
0:02:35
Як Запоріжжя готується до можливого теракту на ЗАЕС — навчання для людей

В Запорожье начали подготовку к возможному теракту на ЗАЭС — что нужно знать
0:04:20
В яких умовах перебувають у полону українські захисники
Просто хочется домой и маминой еды. Воспоминания украинских защитников о страшных днях в российском плену
Карта бойових дій в Україні 29.06.2023 онлайн
Российская авиация обеднела на еще один Су-25! Карта боевых действий в Украине 29 июня в режиме онлайн
0:05:45
осушення ГЕС
Великий Луг или памятник тоталитаризму? Что будет на местности, где находилось Каховское водохранилище
0:03:44
польський кордон
Стены на границе с РФ и Беларусью. В Европе взяли пример с Польши и строят ограждения
0:02:20
Зеленський
Украина победы будет достойна своих героев! Зеленский впервые объявил пункты общенациональной доктрины
0:05:17
Стынет кровь от того, что ей пришлось пережить! История женщины, испытавшей на себе ад русского плена
Сначала рак, а потом десяток операций и химиотерапий. История 15-летнего Василия
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта бойових дій в Україні 28.06.2023 онлайн
Наступление на Бахмутском направлении имеет свои особенности! Карта боевых действий в Украине 28 июня в режиме онлайн
0:08:41
паспотизация
Угрожают лишить родительских прав! На оккупированных территориях идет принудительная паспортизация детей
Больше видео
Даміан Дуда: поляк-парамедик про порятунок бійців на передовій
Читать дальше
Граница с Украиной — не магическая стена, которая сдержит войну! Поляк-парамедик о работе на фронте и спасении бойцов
Легалізація медичного канабісу в Україні: історії людей, яким він допомагає
Читать дальше
(Не)нужен? Истории людей, которым медицинский каннабис помогает бороться с болезнями и вернуться к жизни

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь