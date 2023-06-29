Холоне кров від того, що їй довелося пережити! Історія цивільної, яка відчула на собі пекло російського полону

Весь світ давно побачив справжнє обличчя російських окупантів. Вони обстрілюють евакуаційні коридори, вбивають жінок, дітей та чоловіків, викрадають українських дітей та жорстоко поводяться з жителями окупованих територій.

Так, у ворожому полоні можуть опинитися не лише військовослужбовці, а й цивільні, які не захотіли коритися росіянам в окупації. Про жахи російського полону розповіла дружина українського воїна Олена Ягупова.

Здали сусіди: як жінка потрапила у полон

Дружина військовослужбовця не змогла виїхати з окупованої Кам’янки-Дніпровської, через що опинилася в окупації. Дуже скоро окупантам неї написали донос, зробили це близькі та знайомі люди.

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Донос написали сусіди та наша подруга сім’ї. У ньому йшлося, що я дружина військовослужбовця ЗСУ, — розповідає Олена Ягупова.

Після цього до Олени прийшли представники ФСБ й з цього моменту життя жінки перетворилося на кошмар. Російські пропагандисти зняли відео обшуку будинку сусіда жінки.

Жінка пригадує, що в будинку знайшли великий прапор України, після чого розстелили його на подвір’ї й кинули її туди обличчям донизу. Після Олену придавили ногою та автоматом, і сказали, що зараз ми її розстріляють.

Жахи російського полону: що пережила Олена Ягупова

Та росіяни вирішили, що жінка може щось знати. Тому не вбили її, а кинули в заповнену іншими заручниками в’язницю. Там жінку годинами катували на допитах.

Вони прив’язали мені руки й ноги скотчем до стільця, надягали целофановий пакет на голову, обмотували скотчем на шиї. Цю процедуру вони чергували з іншою: повною пластиковою пляшкою з водою били по потилиці.

Та це далеко не усі знущання, яких зазнала жінка. Окупанти заряджали револьвер одним патроном й грали з нею в російську рулетку, де життя Олени висіло на волосині.

Тортури російської в’язниці та звільнення з полону

В цей час чоловік Олени був на фронті. Він не міг зв’язатися телефоном з Оленою і разом із доньками занепокоївся.

Я набрав її. Вона не відповіла. Від однієї місцевої особи прийшла інформація, що дружину заарештувала ФСБ, — розповів Артур, чоловік Олени.

Після цього він почав звертатися в усі інстанції та допомогти ніхто не міг.

Доки чоловік та діти Олени намагалися врятувати її, російські садисти зрозуміли, що жінка не володіє жодною інформацією про зброю чи партизанів, і припинили катування. Але вони не відпустили жінку, лише доправили в іншу в’язницю.

Там Олена просиділа ще чотири місяці. Спала на підлозі взимку в холоді, без будь-яких прогулянок, без будь-якого медичного обслуговування, — пригадує жінка.

Та полонені були головними акторами для російських постановок. В одному з роликів Олену та кількох заручників нібито депортують до Запоріжжя.

Також поколених використовували, щоб рити окопи, а деяких змушували розміновувати поля, — розповіла Олена Ягупова.

Зрештою, після пів року ув’язнення тортур і знущань росіяни відпустили жінку, і вона змогла виїхати до Запоріжжя. Рідні Олени діляться, що при зустрічі не могли стримати емоцій.

Зараз Олена прагне отримати статус цивільної полоненої та хоче подати на Росію позов до Європейського суду з прав людини. А ще мріє повернутися додому і подивитися в очі колишнім друзям, які здали її в руки росіян.

Олені пощастило вижити та повернутися додому, однак так щастить далеко не усім. На жаль, окупанти можуть забирати у людей життя. Лише за офіційними даними ООН вони стратили щонайменше 77 цивільних в Україні, подробиці у матеріалі.

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