Шокуючий звіт ООН! Окупанти стратили щонайменше 77 цивільних в Україні

Російські окупанти, вже не лишається жодних сумнівів, мають терористичну натуру. Однак щоразу новини про їхні звірства все одно шокують з особливою силою, адже ми, українці, цінуємо найбільше життя своїх громадян.

Та за даними, які наявні у доповіді ООН Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу РФ на Україну, яку оприлюднили 27 червня, росіяни продовжують звірським способом ці дорогоцінні життя забирати.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України та до 23 травня 2023 року загарбники здійснили щонайменше 77 позасудових страт мирних жителів на нашій рідній землі, яку росіяни окупували.

Зараз також дивляться

Серед страчених були переважно чоловіки — 72 особи. Жінок у списку п’ять.

Також у звіті зазначається, що щонайменше одна особа загинула внаслідок катувань, негуманних умов утримання, а також відмови у необхідній медичній допомозі.

Ще одна вражаюча цифра — це кількість довільних затримань цивільних окупантами, що становить понад 800 осіб. Та правда в тім, що справжні цифри набагато перебільшують зазначені у звіті ООН.

Також раніше ми розповідали, що відбувається з цивільними полоненими у російській неволі та як їх повернути додому.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!