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Шокуючий звіт ООН! Окупанти стратили щонайменше 77 цивільних в Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Червня 2023, 18:00
77 позасудових страт
Фото: Pexels

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