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Шокирующий отчет ООН! Оккупанты казнили не менее 77 гражданских в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 июня 2023, 18:00
77 позасудових страт
Фото: Pexels

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