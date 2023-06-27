Шокирующий отчет ООН! Оккупанты казнили не менее 77 гражданских в Украине

Российские оккупанты уже не оставляют никаких сомнений в том, что они террористы. Однако каждый раз новости об их зверствах все равно шокируют с особой силой, ведь мы, украинцы, ценим больше всего жизнь своих граждан.

По данным, имеющимся в докладе ООН Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения РФ на Украину, обнародованном 27 июня, россияне продолжают зверским способом эти драгоценные жизни забирать.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины и до 23 мая 2023 захватчики совершили по меньшей мере 77 внесудебных казней мирных жителей на нашей родной земле, которую россияне оккупировали.

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Среди казненных были преимущественно мужчины — 72 человека. Женщин в списке пять.

Также в отчете отмечается, что по меньшей мере один человек погиб в результате пыток, негуманных условий содержания, а также отказа в необходимой медицинской помощи.

Еще одна впечатляющая цифра — это количество произвольных задержаний гражданских оккупантами, составляющее более 800 человек. Но печальная правда состоит в том, что настоящие цифры намного преувеличивают указанные в отчете ООН.

Также мы рассказывали, что происходит с гражданскими пленными в российской неволе и как их вернуть домой.

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