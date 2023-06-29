Просто хочеться додому та маминої їжі. Спогади українських захисників про страшні дні у російському полоні

Жодної медичної допомоги, мінімум їжі й постійні приниження. Українці, які повернулися з полону, описують схожі умови життя у російських катівнях.

Напевно, всі знають історію нашого захисника Михайла Діанова, який повернувся із російського полону з дуже низькою вагою. А також у нього неправильно зрослася рука. Дмитро “Орест” Козацький, який повернувся з полону разом з Михайлом, каже на ретельну реабілітацію не було часу.

Акцентує, що після повернення з полону, з’являється велике бажання робити все для того, щоб звільнити інших українських військовополонених. Каже, що у полоні дуже хотілося додому та маминої їжі.

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— Пам’ятаю, що першого дня мама привезла купу їжі. Я в неї дуже просив Наполеон, вона і його привезла. Хотілося додому, на волю.

Свобода для нас, українців, дуже важлива. За її відсутності дуже погано, — говорить Дмитро.

Зараз захисник продовжує нести службу — займається воєнним репортажем. Робить усе, що може, щоб пришвидшити повернення побратимів.

Євгенія Глиніна розповідає про свого брата Максим, який є військовим Нацгвардії. Понад рік він вважався безвісти зниклим. Лише в лютому в одному з проросійських Telegram-каналів вона побачила коротке відео, в якому її брат казав, що живий і перебуває у полоні. З того моменту родини з’явилася надія хоч якось повернути Максима. А Євгенія намагається дізнаватися та фіксувати умови, в яких перебувають полонені українці.

Захисники втрачають 15-30 кг, інфіковані поранення призводять до ампутації через відсутність медичної допомоги, переживають фізичні та психологічні тортури, немає належного харчування.

Підготовка кожного обміну тримається в тиші насамперед, щоб не зашкодити. З російського полону додому вже вдалося повернути близько 2500 українців.

Багато українських військових розповідають про жахи російського полону. Раніше ми розповідали історію Андрія Голдобіна, який пройшов Маріуполь та російський полон.

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