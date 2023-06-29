Люди

Просто хочеться додому та маминої їжі. Спогади українських захисників про страшні дні у російському полоні

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 29 Червня 2023, 13:00
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