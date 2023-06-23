Кожен, хто виходить з російського полону — герой! Військовий відверто про 14 місяців у неволі ворога

Вони повертаються до батьків, обіймають коханих і не тямлять себе від щастя, коли бачать своїх дітей. Українські військовополонені, яких вдалося повернути додому з російського полону, поки не розповідають про увесь пережитий жах.

Натомість бачимо емоційні зустрічі й заплакані очі. Одну з таких історій розповідаємо зараз.

Військовий Олексій провів у полоні ворога 14 місяців. Пам’ятає, що коли повертався додому, вже в Україні люди виходили до доріг та вітали своїх захисників: махали, плакали, фотографували.

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У полон чоловік потрапив з металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі.

Нині він проходить реабілітацію та намагається звикнути до мирного життя на свободі. І каже: кожен, хто виходить з російського полону — герой.

Як правильно підготуватися до повернення військових додому та про що варто подбати, ми писали раніше.

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