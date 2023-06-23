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Кожен, хто виходить з російського полону — герой! Військовий відверто про 14 місяців у неволі ворога

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 23 Червня 2023, 18:00

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