Каждый, кто выходит после российского плена — герой! Военный откровенно о 14 месяцах в неволе врага

Они возвращаются к родителям, обнимают любимых и не знают себя от счастья, когда видят детей. Украинские военнопленные, которых удалось вернуть домой из российского плена, пока не рассказывают обо всем пережитом ужасе.

В то же время, видим эмоциональные встречи и заплаканные глаза. Одну из таких историй рассказываем сейчас.

Военный Алексей провел в плену врага 14 месяцев. Помнит, что, когда возвращался домой, уже в Украине люди выходили к дорогам и приветствовали своих защитников: махали, плакали, фотографировали.

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В плен мужчина попал после металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе.

Сейчас он проходит реабилитацию и пытается привыкнуть к мирной жизни на свободе. Алексей говорит: каждый, кто выходит после российского плена — герой.

Как правильно подготовиться к возвращению военных домой и о чем следует позаботиться, мы писали раньше.

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