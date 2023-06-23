Каждый, кто выходит после российского плена — герой! Военный откровенно о 14 месяцах в неволе врага

Они возвращаются к родителям, обнимают любимых и не знают себя от счастья, когда видят детей. Украинские военнопленные, которых удалось вернуть домой из российского плена, пока не рассказывают обо всем пережитом ужасе.
В то же время, видим эмоциональные встречи и заплаканные глаза. Одну из таких историй рассказываем сейчас.
Военный Алексей провел в плену врага 14 месяцев. Помнит, что, когда возвращался домой, уже в Украине люди выходили к дорогам и приветствовали своих защитников: махали, плакали, фотографировали.
В плен мужчина попал после металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе.
Сейчас он проходит реабилитацию и пытается привыкнуть к мирной жизни на свободе. Алексей говорит: каждый, кто выходит после российского плена — герой.
Как правильно подготовиться к возвращению военных домой и о чем следует позаботиться, мы писали раньше.
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