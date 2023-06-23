Люди

Каждый, кто выходит после российского плена — герой! Военный откровенно о 14 месяцах в неволе врага

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 23 июня 2023, 18:00

Больше видео
0:03:53
Похорони Івана Шульги
Живые цветы и слезы… На Майдане попрощались с защитником Иваном Шульгой, который прошел ад войны
0:03:27
Як допомагають тваринам у Херсоні: як працюють волонтери
Доставали испачканных мазутом, раненых и еле живых! Как волонтеры спасали животных в Херсоне
0:15:07
Олександр Ушинський: історія про бої біля Донецького аеропорту
Скрывал, что офицер, чтобы служить в Правом секторе! История военного о боях возле Донецкого аэропорта
0:04:38
Ветеран війни Ігор Муренець
Шансов ходить ему не давали, а теперь он управляет автомобилем и ходит на соревнования — история ветерана войны
Смотреть больше

Последние видео
0:05:38
Що буде після підриву ЗАЕС: Держатомрегулювання про оцінку ризиків

Заденет не только Украину! Госатомрегулирование о рисках подрыва ЗАЭС
0:02:28
Плен
Каждый, кто выходит после российского плена — герой! Военный откровенно о 14 месяцах в неволе врага
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — учёная о постройке Запорожской АЭС и новые данные ГУР
0:03:53
Похорони Івана Шульги
Живые цветы и слезы… На Майдане попрощались с защитником Иваном Шульгой, который прошел ад войны
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
0:04:38
Ізюм
Восстановление Изюма! Как возвращают к жизни уничтоженный россиянами город
Карта бойових дій в Україні
За сутки 23 вражеских подразделения почувствовали на себе огонь ВСУ: карта боевых действий в Украине 23 июня в режиме онлайн
0:04:58
Відбудова Тростянця
Больница стала легендой из-за количества страданий. Как Тростянец приходит в себя после вражеского вторжения
0:04:27
З Хесронщини відійшла вода
Большая вода отошла. Как люди возвращаются в родной Херсон после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
0:09:54
акциз на пальне
Цены шокируют? Какие будут последствия возвращения акциза на горючее
Больше видео
Що буде після підриву ЗАЕС: Держатомрегулювання про оцінку ризиків
Читать дальше
Заденет не только Украину! Госатомрегулирование о рисках подрыва ЗАЭС
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Читать дальше
Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — учёная о постройке Запорожской АЭС и новые данные ГУР

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь