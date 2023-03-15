Розповіді
Ексклюзив

Підтримував побратимів і вселяв віру, що нас обов’язково поміняють — історія прикордонника з Маріуполя, який пережив поранення і полон

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 15 Березня 2023, 19:00
Андрій Голдобін

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