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Поддерживал собратьев и внушал веру, что нас обязательно поменяют — история пограничника из Мариуполя, пережившего ранение и плен, но не потерявшего веру

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 15 марта 2023, 19:00
Андрей Голдобин

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