Мариуполь 365: как боролся и во что превратился город-герой

Российские снаряды разрушают дома и уносят украинские жизни уже девять лет, и последний год делают это особенно интенсивно.

Едва ли не самая болезненная рана великой войны — полумиллионный город Мариуполь, уничтоженный до фундамента.

Под его стенами похоронили бесчисленное множество жизней. Какой ад на земле пережили мариупольцы и их город, вспоминаем в годовщину полномасштабной войны.

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24 февраля — начало

24 февраля — первые обстрелы пригорода Мариуполя. Российское нашествие со всех сторон движется на город, который не покорился в 2014 году.

Наши воины отбивают первые атаки, разгораются российские танки и оккупанты. Жители полумиллионного Мариуполя не спешат уезжать, уверены — город снова устоит.

Никто не ожидал, что россияне так быстро продвинутся с юга, а на четвертый день подойдут к Мариуполю еще и с запада.

Март

Уже с 1 марта город берут в оцепление, обстрелы усиливаются, россияне бьют по критической инфраструктуре. Поэтому в Мариуполе исчезают все коммуникации: свет, вода, тепло, интернет, связь.

Начинается настоящий ад — россияне стреляют по жилым кварталам из всего, что имеют. Но город не падал, а оккупанты не могли преодолеть оборону.

Поэтому враг начал сбрасывать мощные авиационные бомбы, уничтожать здания, убивать людей из танков, подключать корабли и артиллерию. Только 13 марта на город сбросили сотню авиабомб.

После массированных атак в больницы свозили сотни раненых. Пострадавших не успевали принимать. Все полы больницы были устланы людьми. Но спасали жизнь даже в таких условиях — оперировали на полу, без воды и в холоде.

Каждый кричал, представляете 30-40 раненых и одновременно они кричат от боли, — делится детский хирург Александр Мартынцев.

Далее Мариуполь ждало еще одно потрясение — циничный авиаудар по роддому.

Уже в середине марта гуманитарная проблема приобрела катастрофические масштабы — заканчивалась еда, вода, люди умирали без лекарств и от холода. Все ждали эвакуации.

Эвакуация и Азовсталь

Эвакуацию мариупольцам обещали от драмтеатра. Люди приезжали туда целыми семьями, но коридора не было, и они оставались.

Под сооружением находилось одно из немногих бомбоубежищ, казалось бы, здесь люди в безопасности. Но 16 марта россияне сбросили на драмтеатр полутонную авиабомбу — прямо на концертный зал. Люди в эпицентре взрыва не имели шанса выжить.

Все понимали, что нужно уезжать самим, ведь шансы погибнуть в городе, очень высоки. Эвакуационные колонны россияне обстреливали. Поэтому люди шли пешком 22 км к месту, откуда отправлялись автобусы в Запорожье.

После 20 марта в городе начались тяжелые сражения. Защитники Мариуполя героически удерживали оборону, но силы были неравными. Украинские войска были вынуждены отойти к заводу Азовсталь, там прятались и гражданские.

Несмотря на постоянные обстрелы и бомбардировки, бесчеловечные условия, украинские воины боролись за Мариуполь 86 дней, 82 — в полном окружении.

Всё это время они сдерживали 15 тысяч россиян, готовых пойти на запорожское направление. Деблокировать город было невозможно.

16 мая защитники получили приказ от Главнокомандующего сохранить свою жизнь, так они попали в плен. Часть воинов уже освобождена, но 700 героев Азовстали до сих пор в плену.

Сам город Мариуполь уничтожен на 80%, а россияне заметают там следы своих преступлений. Сколько человек погибло в городе — неизвестно. По предварительным подсчетам от 20 тысяч до 100 тысяч.

Прошла годовщина со дня, когда изменилась жизнь всех, полномасштабного вторжения. Украинские женщины рассказывают, каким стал для них год полномасштабной войны.

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Фото: Getty Images