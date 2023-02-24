365 дней любви и слез: украинские женщины рассказывают, каким стал для них год полномасштабной войны

С начала вторжения украинки научились разбираться в тактической медицине, загрузили тонны гуманитарной помощи, завоевывали для Украины оружие и делали все, чтобы Россия оказалась в экономической и политической изоляции.

Как изменил их этот год и с какими чувствами они его проживали — читай в интервью.

Светлана ВОЙЦЕХОВСКАЯ, соучредитель УЖК: “Война показала мне, что я могу быть слабой”

Год 2022 в нескольких ощущениях — это отчаяние, ненависть и гордость.

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В своей жизни я никогда не была слабой. Всегда могла найти выход из сложной ситуации, организоваться и увлечь за собой людей. К сожалению, война показала мне, что это совсем не так.

И чувство того отчаяния остается горечью в душе по сей день.

Ненависть — это не только к врагам, которые разрушили жизнь, но и ко всему, что олицетворяет тот “руzzский мир”.

Гордость за наш украинский народ, ребят на передовой, за ВСУ, матерей с детьми за границей, всех, кто остался дома и, несмотря ни на что, держит страну!

Гордость за наших коллег-членов Украинского Женского Конгресса, которые после первого круга отчаяния еще активнее продолжили свою деятельность.

Свидетельство тому — два проведенных Украинских Женских Конгресса — региональный в Ивано-Франковске, ставший первым феминистическим событием офлайн с момента полномасштабного вторжения, и национальный в Киеве, проведенный в особо тяжелых условиях — при отключениях света и под угрозами ракетных ударов.

Особая гордость за наше участие в Польском Конгрессе Женщин во Вроцлаве, за сотни встреч, неутомимую адвокацию и диалог с международными партнерами о реальности нашей войны и о лидерстве украинских женщин в ней.

И еще одно чувство этой войны — вера. Которая не исчезнет. Слава Украине!

Екатерина ПРИЙМАК, парамедик, заместитель председателя Женского ветеранского движения: “Для меня этот год войны стал годом видимости и развития”

Для меня этот год войны — несмотря на то, что он ужаснее и травматичнее всех предыдущих восьми лет — стал годом видимости и годом развития.

Я провела своих ближайших подруг на войну, а на мне осталась вся организация Женское ветеранское движение. И именно то, что война стала уже не проблемой небольшой части украинцев, а массовым горем, наш опыт стал более ценным для общества, а наше сообщество женщин в армии сильно выросло численно.

За этот год, хоть и не долго, я побывала в окопах, и это произвело на меня очень сильное впечатление. Ведь весь мой военный опыт не сравнивается с происходящим в полях сейчас и с чем сталкиваются люди на войне. То, что пришлось ощутить, заставляет меня не опускать рук ни на минуту и делать все, что в моих силах, чтобы ускорить победу — объединять волонтеров, собирать средства на ВСУ, покупать все самое необходимое, закрывать логистические вопросы, всячески поддерживать наше войско.

Я боюсь представить жизнь после победы, поэтому нужно уже сейчас думать о том, как будем реабилитировать возвращающихся, как они будут жить, как мы будем уживаться с травмами друг друга.

Мне страшно видеть, как мы выбираем потушить пожары сейчас, но долгосрочно — это может быть фейл. Таким стал, например, правонарушительный закон об увеличении ответственности военных. Мне страшно оттого, что наши системы не справляются с вызовами, но сейчас разрушать старое, чтобы построить новое — это как играть на стороне врага.

Поэтому этот год должен быть о взвешенных и стратегических действиях, которые помогут нам выстоять. И усталость и отчаяние не должны заменить возвышенный дух, который испытало общество с первыми ракетами, взорвавшимися 24 февраля 2022 года. Эту любовь к ближнему нужно питать и растить, ведь только любовь победит зло.

Анжелика БЕЛОВА, региональная представительница УЖК, основательница ОО Объединение ромских женщин Голос Ромни: “Не все понимают, что происходит в Украине, что это не конфликт, а вторжение на территорию суверенного государства”

24 февраля было очень тяжело, больно покидать родной город, собственное жилье и ехать в неизвестность, но я понимала, что моя безопасность и безопасность моей семьи важнее всего.

Я была поражена количеством людей, способных, объединяясь, изменять к лучшему судьбы людей в беде. Весь путь эвакуации мне, моей подруге, моей дочери часто помогали люди, которых мы знали косвенно через друзей, партнеров. Я жила со своей большой семьей бесплатно в квартире женщины, которая меня не знала до 24 февраля и хотела помочь.

Инсайтом стало то, что помогать Украине и украинцам, пострадавшим от войны, которую начала Россия, можно дистанционно.

Я знала, что у меня есть внутренний ресурс, мои знания, чтобы привлекать средства для оказания помощи, и люди, готовые работать на волонтерских началах. В первую очередь это был мой муж, который остался в Запорожье и был координатором, водителем, грузчиком, коммуникационщиком все эти месяцы войны и каждый день помогал людям в беде.

Неприятный инсайт — не все люди понимают, что происходит в Украине, что это не КОНФЛИКТ, а ВТОРЖЕНИЕ на территорию суверенного государства, что Россия и солдаты, воюющие на стороне России, совершают многочисленные преступления.

Поэтому моей целью было сообщать, рассказывать правду всему миру о войне в Украине на международных площадках — на выступлении на региональном форуме ООН по национальным меньшинствам, на 13 диалоге гражданского общества ромов и путешественников (Совет Европы), при участии в форуме ООН для правозащитников, на выступлении в Лейпциге на форуме немецких фондов, на выступлении во время женского конгресса во Вроцлаве вместе с командой Украинского Женского Конгресса.

Сегодня я в Украине, в безопасном регионе и делаю все, что в моих силах, чтобы помочь как можно большему числу людей, пострадавших от войны и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В команде Голос Ромни работает более 30 сотрудников, экспертов, большинство из которых — ВПЛ. Мы работаем в Запорожской, Днепропетровской, Закарпатской областях, приступаем к работе в Харьковской и Киевской областях.

Наибольшей победой сегодня является то, что наша организация не только устояла во время войны, но и расширилась, начала реализацию амбициозных проектов в Украине. Я благодарна своей команде, которая без устали и самоотверженно работает каждый день. Работая с такими людьми, я верю, что мы идем в правильном направлении, что счастливое будущее нашей страны за нами.

Наталья ГЕРГЕЛЮК, региональная представительница УЖК, основательница бренда Gaptuvalnya: “Больше всего хочется быть причастной к этим историческим процессам — именно поэтому я выбрала не выезжать”

За этот год произошло переосмысление ценностей: что действительно важно — осталось, что-то автоматически исчезло. Произошла глубокая инициация, подкрепленная не просто национальной принадлежностью, а глубоким содержанием и осознанием — кто я и где я хочу быть.

Удалось еще раз себе измерить уровень внутренней силы и опоры — и я осталась довольна собой. Мы держим экономический фронт и работаем на победу и будущее восстановление Украины. Есть осознание, что предстоит непростой путь, но есть и уверенность в том, что мы пройдем эти испытания достойно.

Появилась огромная вера в сильную богатую Украину, в светлых и порядочных людей, готовых к этим изменениям. Прежде всего хочется быть причастной к этим историческим процессам — именно поэтому я выбрала не уезжать.

Самый большой страх сегодня связан с величайшей верой — чтобы все не было напрасно. Искренне надеюсь, что нам удастся построить новую страну, которая будет примером для подражания.

Людмила КРЫЖАНОВСКАЯ, директор фонда Промприбор: “Самое важное для меня сейчас — быть достойной этого боя и жертвы, на которую идут те, кто защищают нас на самом важном фронте”

Думаю, это был год силы, мужества и человечности. Год, в который было страшно, больно, и в то же время еще никогда до этого не было так ясно от света, излучаемого людьми вокруг.

Это год акселерации. Кому-то из нас пришлось быстро научиться защищать себя и страну, владеть оружием, оказывать первую медицинскую помощь, водить большие и габаритные машины, открывать бизнес в Кракове, адаптировать детей к школе в Копенгагене. Мы должны были учиться в ускоренных условиях, и за нами в это время наблюдал весь мир.

В октябре на конференции в Амстердаме мой аргентинский коллега сказал: “Сегодня каждый из нас хочет быть украинцем. Каждый хочет иметь столько мужества, силы и любви в себе”. Думаю, трудно переоценить вклад, который сейчас Украина делает в будущее всего демократического мира.

Так получилось, что в этой войне мы оказались в тылу. Поэтому мы, как команда, спрашиваем себя постоянно: как в этих сложных условиях, в которых находится вся страна, мы можем помочь? Как мы можем поддержать экономическое развитие? Как можем помочь украинцам сохранить работу или начать что-нибудь новое, несмотря на войну?

За этот год нам удалось помочь с релокацией в Ивано-Франковскую область 47 командам, поддержать более 550 компаний, создать возможности для обучения для более 8000 украинцев. Истории украинских предпринимателей являются примером несокрушимости, и мы искренне радуемся успехам тех, кого мы поддержали. Сейчас наша команда работает над развитием Центра поддержки бизнеса, чтобы дать украинскому бизнесу больше возможностей для развития и роста даже во время войны.

Однако самое важное для меня сейчас — быть достойной этого боя и жертвы, на которую идут те, кто защищает нас на самом важном фронте.

Мария ИОНОВА, соучредитель УЖК, народный депутат Украины: “Каждый день я сама себя спрашиваю, что еще я могу сделать”

Я бы сказала, что это год собранности, веры, страха за страну, друзей, близких. Но вместе с этим страх подкреплен верой в людей — в ВСУ, в родных, и это уже другой страх, чем был в начале войны. Мы уже увидели это уникальное единение, и это единение дает силы и вдохновение. Год любви и осознания этой любви, самоидентификации. Такая человеческая ценность, ценность человечности — она приобрела большее содержание.

Но так же этот год многое изменил в государственных институтах: мы не говорим о стопроцентных изменениях, но мы сделали сногсшибательный шаг вперед и изменили общество кардинально. И мы платим за это очень высокую цену.

Каждый день работая, я постоянно испытываю недовольство собой, постоянно спрашиваю себя, что еще могу сделать. Что еще сделать, чтобы минимизировать потери, чтобы ускорить все процессы.

Во время войны чувство любви к своей стране стало для меня очень острым.

За год у меня было много командировок — мы работали и над международной изоляцией России, и над санкциями, и просили оружие — и это чувство любви, когда ты возвращаешься в свою страну, оно такое острое, такое щемящее, ты его даже потрогать можешь. И, конечно, много гордости всех нас, хотя эта гордость очень болезненна.

На передовой жизни и здоровье военных зависит от вовремя оказанной помощи. Тысячи украинских медиков эвакуируют раненых под обстрелами, рискуя собственной жизнью. Читай историю боевого медика одного из штурмовых взводов ВСУ Марты Демьянчук с позывным Стрела.